Svetovna premiera: predstavitev novega Range Rover Evoque

Oglasno sporočilo

Gerry McGovern, Vodja oblikovanja pri Land Roverju, je povedal: "Range Rover Evoque je v svoji prvi izdaji leta 2010 spremenil svet kompaktnih športnih terenskih vozil, zato z novim modelom to izjemno pot nadaljujemo. Avtomobil, poln značaja, prefinjenost združuje z zabavo in zagotavlja močan čustven odziv, ki pritegne poglede in na obraz prinaša nasmeh."

Novi Range Rover Evoque predstavlja prefinjeno evolucijo originalnega modela, ki je ustvaril trg prestižnih kompaktnih SUV z globalno prodajo preko 772.096 in prejetimi več kot 217 mednarodnimi nagradami. Evoque združuje nepremagljivo dediščino Range Roverja z najnaprednejšo tehnologijo - oblikovan, projektiran in izdelan v Veliki Britaniji - ter izpolnjuje potrebe sodobnih kupcev. Navdušuje z novostmi, kot sta tehnologija "prozornega prednjega dela" in vzvratno ogledalo, ki se spremeni v HD-zaslon s prikazom dogajanja za vozilom.

Nick Rogers, Izvršni direktor, Inženiring izdelkov, Jaguar Land Rover, je izjavil: "Pod čudovito zasnovo se skriva inženirska in tehnična revolucija. Popolnoma nova arhitektura je prilagojena pogonoma plug-in in mild-hibrid, nespremenjeni so ostali zgolj tečaji na vratih. Nova šasija prinaša vse prednosti čvrste karoserije in zagotavlja Range Roverjevo značilno prefinjenost ter udobje med vožnjo."

"Evoque je zdaj še pametnejši. Programska oprema našega infozabavnega sistema je izpopolnjena in kupcu zagotavlja še bolj intuitivno upravljanje. Za brezhibno integracijo pametnih telefonov smo dodali še Apple CarPlay in Android Auto."

Za oživitev karakteristik zasnove, inovacij in trajnosti novega Range Roverja Evoquea je Land Rover sodeloval tudi s številnimi modnimi in tehnološkimi znamkami.

Britanska aktivistka in model Adwoa Aboah je nastopila v posebni obleki modne oblikovalke Ashley Williams, izdelane iz brušenega blaga, uporabljenega v vozilu. Tkanina je izdelana iz recikliranih poliestrskih mikrovlaken, pridobljenih iz predmetov, kot so plastenke, v vsakem vozilu s sedeži iz tega materiala pa je uporabljenih kar 53 recikliranih plastenk.

Britanska prestižna blagovna znamka Mulberry je oblikovala potovalno kolekcijo po navdihu novega športnega SUV Range Rover Evoque. Potovalna torba z vzorcem maske avtomobila je izdelana iz evkaliptusa, pridobljenega po načelu odgovornega ravnanja z viri, ki je uporabljen tudi v notranjosti avtomobila. Na voljo je v dveh velikostih ter v dveh barvnih kombinacijah: ebenovina z usnjeno obrobo v barvi ebenovine ali ebenovina z usnjeno obrobo v vinsko rdeči barvi - obema je priložen skladen elektronski obesek za ključ. Kolekcija še ni v prodaji, kupci pa se lahko registrirajo na mulberry.com/range-rover.

Proizvajalec premijske audio opreme iz New Yorka Master & Dynamic je oblikoval dva koncepta brezžičnih slušalk Range Rover Evoque x Master Dynamic MW07. Slušalke so ročno izdelane iz acetata po barvnem navdihu novega Range Roverja Evoque in predstavljajo vzorec avtomobilske maske v bakrenih in srebrnih odtenkih. Brezžične slušalke se z napravo povežejo prek Bluetootha, spravljene pa so v brezžičnem polnilcu iz poliranega nerjavečega jekla, kar omogoča neprekosljivo izkušnjo uporabe med vožnjo. Za več informacij obiščite www.masteranddynamic.com.

Iz tesnega sodelovanja oblikovalskih in tehničnih inženirskih ekip prihaja najnovejša zapestna ura znamke Zenith iz kolekcije DEFY Classic. Omejena izdaja 200 kosov predstavlja kombinacijo izrazitih elementov po navdihu iz sveta avtomobilizma, vse od barve do oblike. Ura Range Rover Evoque Zenith je že na voljo v maloprodajni mreži podjetja Zenith, v omejeni količini pa jo bo v začetku leta 2019 moč kupiti pri zastopnikih za Land Rover.

