Štirikolesni pogon: ta znamka je dosegla velik mejnik

Subaru je danes sicer znamka, ki je vsaj na področju novih avtomobilov v Sloveniji zdrsnila na rob obstoja. Toda prava moč znamke prekaša trenutne prodajne številke. Tudi po naših cestah se vozi veliko starejših subarujev, Evropa pa za japonsko znamko ni najpomembnejši trg.

Danes delež štirikolesnega pogona pri novih avtomobilih znamke Subaru predstavlja okrog 98 odstotkov. Foto: Subaru

Poleg bokserskega motorja je prav simetrični štirikolesni pogon zaščitni znak Subaruja. To pa ni veljalo vedno; avtomobile so začeli izdelovati leta 1953, šele leta 1972 pa so predstavili karavanski model leone s štirikolesnim pogonom. V ZDA so kupci subarujev štirikolesni pogon prvič dobili s karavanom oznake DL in GL. Ta ni bil stalni, saj je voznik pogon na vsa štiri kolesa vključil s posebno ročico.

Popolno štirikolesno sliko danes “kvari” le še športni BRZ

Subaru je nato konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let vpeljal stalni štirikolesni pogon. Vsaj v ZDA je tak pogon del serijske opreme subarujev že od leta 1996. Danes štirikolesni pogon predstavlja okrog 98 odstotkov prodaje znamke, edina izjema je še športni avtomobil BRZ. Pogon na vsa štiri kolesa bo imel tudi njihov električni avtomobil solterra, ki ga (podobno kot BRZ) razvijajo skupaj s Toyoto (njihov koncept se imenuje bZ4x).