So vam zaradi pretežke noge vzeli izpit?

Oglasno sporočilo

Prevelika hitrost na cesti lahko hitro privede do neprijetnih posledic, vključno z denarnimi kaznimi in podelitvijo kazenskih točk . Te se seštevajo in zato lahko (pre)kmalu izgubite izpit zaradi prevelike hitrosti. Če ste se znašli v tej situaciji, je pametno poiskati strokovno pravno pomoč – in to je Pravnik na dlani . V spodnjem članku boste našli vse potrebne informacije.

Foto: 12MEDIA D.O.O.

Kdaj je hitro prehitro?

Na različnih segmentih cest obstajajo različne omejitve hitrosti, zato je nujno, da voznik med vožnjo ves čas ostaja pozoren. Najbolj verjetno je, da boste prekoračili dovoljeno hitrost v naseljih, še hitreje pa se to zgodi na odsekih z omejitvijo 30 kilometrov na uro. Na teh območjih so tudi najvišje denarne kazni. Morda še bolj kot finančne posledice bolijo kazenske točke, ki lahko privedejo do izgube vozniškega dovoljenja. Zato je ključno, da voznik razume višino kazni, ki se nanaša na različne vrste prekrškov.

90-odstotno uspešnostjo povrnitev odvzetega izpita lahko pomaga tudi vam!



Pokličite 01 280 8000, vsak delovnik med 8. in 20. uro. Ali ste vedeli, da skoraj vsak deseti Slovenec/Slovenka za volanom vsako leto zaradi hujšega prometnega prekrška prejme vsaj nekaj kazenskih točk? Če ste med njimi tudi vi in je pri tem število kazenskih točk preseglo število 18, se o svojih možnostih posvetujte s Pravnikom na dlani . Zpovrnitev odvzetega izpita lahko pomaga tudi vam!Pokličite, vsak delovnik med 8. in 20. uro.

Prehitra vožnja na območju omejene hitrosti, umirjenega prometa ali skupnega prostora:

5–10 km/h: globa 40 EUR

10–20 km/h: 130 EUR in 3 kazenske točke

20–30 km/h: 500 EUR in 5 kazenskih točk

več kot 30km/h: 1.200 EUR in 18 kazenskih točk (odvzem vozniškega dovoljenja)

Prehitra vožnja v naselju:

5–10 km/h: 40 EUR

10–20 km/h: 120 EUR in 3 kazenske točke

20–30 km/h: 250 EUR in 5 kazenskih točk

30–40 km/h: 500 EUR in 7 kazenskih točk

40–50 km/h: 750 EUR in 9 kazenskih točk

več kot 50km/h: 1.200 EUR in 18 kazenskih točk (odvzem vozniškega dovoljenja)

Prehitra vožnja na avtocesti ali hitri cesti:

10–20 km/h: 40 EUR

20–30 km/h: 60 EUR

30–40 km/h: 120 EUR

50–60 km/h: 400 EUR in 5 kazenskih točk

več kot 60km/h: 1.200 EUR in 18 kazenskih točk (odvzem vozniškega dovoljenja)

Fotografija, ki lahko stane največ

Mnogi vozniki se ne zavedajo, kako hitro se lahko znajdejo v mreži radarja, ki nas čaka ob cesti. Tudi najmanjša nepazljivost lahko privede do neprijetnih posledic, saj radar ne pozna izjem in ne prizanaša. Sledi čakanje na položnico, ki je naslovljena na domači naslov. Rok od zaznave kršitve s tehničnim sredstvom do začetka prekrškovnega postopka je 30 dni in je določen v zakonu o prekrških. Navadno lahko vozniki plačilni nalog in obvestilo o prekršku pričakujejo v roku nekaj dni.

Odvzem vozniškega dovoljenja

Vozniku se lahko odvzame vozniško dovoljenje (vozniški izpit), če v obdobju dveh let nakopiči 18 ali več kazenskih točk zaradi enega ali več prometnih prekrškov. Za voznike začetnike pa je ta meja omejena na 7 kazenskih točk.

Če voznik stori prekršek, ki bi lahko privedel do trajnega odvzema vozniškega dovoljenja, bo organ za prekrške sodišču predlagal začasen odvzem vozniškega dovoljenja (dokler "ne pridete na vrsto" na sodišču, ki bo odločalo o tem, ali se vam vozniško dovoljenje tudi trajno odvzame). Če policist ugotovi takšno situacijo neposredno na kraju prekrška, bo vozniku takoj prepovedal nadaljnjo vožnjo in mu tudi odvzel izpit. Če se prekršek ugotovi s tehničnimi sredstvi ali na kakršenkoli drug način in voznik ni obveščen o tem na kraju samem, bo sodišče odločilo o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja s svojim uradnim sklepom.

Obstaja rešitev – povrnite si vozniško dovoljenje!

Ko prejmete odločbo o začasnem odvzemu izpita, lahko s predlogom zaprosite, da se vam vozniško dovoljenje tudi začasno vrne. V tem trenutku se je nadvse smiselno posvetovati z izkušenim pravnim svetovalcem Pravnika na dlani, ki ve, kakšni so postopki in kakšne so rešitve. To pomeni, da lahko vozite do trenutka, ko bo vaš primer obravnavan in ko bo sodišče sprejelo odločitev o morebitnem trajnem odvzemu izpita.

Ko sodišče sprejme odločitev glede vašega primera, izda odločbo. Če je prekršek resen, lahko z odločbo določi, da vaše vozniško dovoljenje ni več veljavno. Ko odločba postane pravnomočna, imate na voljo 15 dni, da sodišču predložite Predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. V tej zahtevi sodišču predlagate, da prekinitve vozniškega dovoljenja ne izvede takoj, ampak vam namesto tega naloži rehabilitacijske ukrepe in določi preizkusno dobo, v kateri boste lahko dokazali, da odvzem vozniškega dovoljenja ni potreben in da ne boste ponovno storili podobnega prekrška. Tudi na tem mestu vam polagamo na srce, da najdete pravno pomoč, ki vam bo zmanjšala skrbi in olajšala delo.

hitro in pravilno ukrepati, zato se obrnite na izkušene pravnike. povrnitev vozniškega dovoljenja.



Ne odlašajte in pokličite 01 280 8000, dosegljivi smo vsak delovnik med 8. in 20. uro. Po toči zvoniti je prepozno! Po odvzemu je treba, zato se obrnite na izkušene pravnike. Pravnik na dlani je tu za vas, da vam pomaga z nasveti in pripravo predloga zaNe odlašajte in pokličite 01 280 8000, dosegljivi smo vsak delovnik med 8. in 20. uro.

Naročnik oglasnega sporočila je 12MEDIA, D. O. O.