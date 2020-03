So mladi v prometu res nevarni? Ta graf kaže nasprotno.

Število mladih voznikov, ki v Sloveniji zakrivijo prometno nesrečo, v zadnjem desetletju strmo pada. AMZS bo med Slovenci in Slovenkami tudi letos iskala najboljšega mladega voznika in voznico.

Voznice in vozniki do vključno 26. leta starosti se lahko tudi letos potegujejo za naziv najboljša mlada voznica in najboljši mladi voznik Slovenije. Izbor četrtič zapored organizira AMZS z namenom izboljšanja prometne varnosti med mladimi. Lani se je za naziv potegovalo več kot 3000 mladih voznikov.

Mladi spadajo med najbolj ranljive skupine udeležencev v prometu, mnogokrat pa so tudi neupravičeno stigmatizirani kot nevarni vozniki. V izboru Najboljši za volanom imajo mladi vozniki in voznice priložnost potrditi, da so stereotipi marsikdaj res zgolj stereotipi, so sporočili iz AMZS, ki je skupaj s partnerji pri projektu danes na Vranskem predstavil podrobnosti izbora, ki poteka v več fazah.

Enoletna nagrada za najboljšega mladega voznika in voznico. Foto: Gašper Pirman Najprej spletni testi, najboljših sto na Vransko

Najprej AMZS mlade voznike vabi, da do vključno 6. aprila letos opravijo spletni preizkus znanja na www.najboljsizavolanom.si. Test vključuje poznavanje cestnoprometnih predpisov, prve pomoči, avtomobilizma in avtomobila.

Nato bodo najboljših 50 fantov in 50 deklet s tega preizkusa povabili v AMZS center varne vožnje na Vranskem, kjer se bodo v polfinalih, ki bodo 14. in 15. aprila, pomerili v najrazličnejših spretnostnih in vozniških preizkušnjah.

Sledilo bo finalno tekmovanje 12. maja letos. Finalisti, še posebej pa oba zmagovalca, bodo postali mladi ambasadorji in ambasadorke varne vožnje, najboljše pa čakajo tudi lepe nagrade. Zmagovalec in zmagovalka bosta lahko eno leto uporabljala vsak svoj nov avtomobil ford puma.

Najboljša mlada voznika Slovenije 2019 sta bila Laura Cerovšek in Luka Gril. Foto: AMZS

AMZS za izbor prejela tudi nagrado FIA

Izbor za najboljšega mladega voznika oziroma voznico Slovenije je aprila lani mednarodna avtomobilistična zveza FIA nagradila kot najbolj inovativen projekt na področju prometne varnosti v regiji, oktobra lani pa je AMZS v svojem centru varne vožnje na Vranskem gostil prvi FIA mednarodni izbor za najboljšega mladega voznika, v katerem so se mladi iz Slovenije pomerili z vrstniki iz Bolgarije, Poljske in Srbije.

Letos se bo tekmovanje Najboljši za volanom po vzoru AMZS razširilo v še več držav. Poleg lanskih sodelujočih v mednarodnem izboru ga bosta organizirala še avtomobilska kluba iz Avstrije in Nizozemske. Mednarodni izbor bo 17. oktobra 2020 gostil poljski avtomobilski klub PZM.