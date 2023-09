Slovenca velik uspeh proslavila s simpatično fotografijo #foto

Reli San Remo je ena najbolj slovitih avtomobilskih dirk. Dolgo je bil dom svetovnega prvenstva v reliju - trikrat so zmagali svetovni asi kot so bili Markku Alen, Didier Auriol, Miki Biasion, Gilles Panizzi, po dvakrat tudi Craig Breen, Colin McRae, Tommi Makinen, Walter Rohrl in Bjorn Waldegaard.

Že leta 1971 je bil na tem reliju (še pod imenom San Remo-Sestriere, del mednarodnega prvenstva proizvajalcev) Andrej Vidic s sovoznikom Janezom Novakom (saab 96 V4). Letos pa sta se v boj za sam vrh podala Boštjan Avbelj in Damijan Andrejka (škoda fabia rally2), lanska prvaka italijanskega prvenstva IRC in letos popestritev absolutnega italijanskega prvenstva.

Boris Popovič in Roman Leljak sta bila na reliju San Remo leta 1997 tretja v skupini N (19. skupno), Darko Peljhan in Miran Kacin (VW golf GTI) pa leto pred tem šesta v F2 (25. skupno). Obakrat je reli štel za svetovno prvenstvo.

Veselje Avblja in Andrejke po zadnji hitrostni preizkušnji. Foto: Brigita Avbelj

Že v soboto zjutraj je bilo jasno, da se Avblju odpira pot do naslova prvaka v posebni razvrstitvi Promotion - ta upošteva le asfaltne relije za italijansko DP, ne pa tudi makadamskih. Avbljev glavni tekmec Luca Bottarelli je zletel s ceste in trenutno slovenski voznik z najvišjim mednarodnim “rejtingom” je to zelo uspešno izkoristil. S sovoznikom Damijanom Andrejko je celoten reli odpeljal zelo konstantno in brez nihanj, in ko sta kaj kmalu v resne težave zabredla sprva hitrejša Andrea Nucita (hyundai i20 rally2) in Fabio Andolfi (škoda fabia rally2), je bil Avbelj že drugi.

Izkušeni Italijan Giandomenico Basso (škoda fabia RS rally2) je bil tokrat v najnovejšem Škodinem dirkalniku sicer neulovljiv, na zadnjih treh preizkušnjah pa ga je Avbelj premagal in tako potrdil drugo mesto z zaostankom 57,3 sekunde. Tretjeuvrščeni Sartor je zaostal že minuto in 24 sekund.

Avbelj, lani Avtomobilst leta po izboru zveze AŠSLO (lani še AŠ2005), je tako postal italijanski reli prvak v razvrstitvi Promotion, kar je dober obet za nadaljevanje programa v italijanskem prvenstvu. Prav zaradi osvajanja točk je Avbelj letos prevzel tudi italijansko licenco.

Video - vožnja Avblja na reliju San Remo

video: ACI Sport

Foto: Brigita Avbelj

Foto: Brigita Avbelj

Foto: Brigita Avbelj