Slovaki odštevajo: odpirajo tovarno za milijardo evrov

Slovaško mesto Nitra se pripravlja na odprtje nove tovarne Jaguar Land Rover, kjer bodo lahko letno izdelali 300 tisoč vozil. Britanci so na Slovaško preselili vso proizvodnjo novega discoveryja.

Družba Jaguar Land Rover je že pred dvema letoma napovedala gradnjo nove tovarne na Slovaškem, ki jo bodo odprli letos. Zdaj so zanjo še povečali obseg načrtovane proizvodnje avtomobilov. Na Slovaškem bodo namreč izdelovali novo generacijo landroverja discoveryja. To je prvi model za tovarno, v katero so vložili milijardo britanskih funtov (1,14 milijarde evrov).

Iz Nitre letno okrog 300 tisoč vozil

V tej tovarni pri mestu Nitra bodo letno izdelali okrog 300 tisoč vozil in velja za eno od največjih tujih naložb na Slovaškem. Tam je že zdaj zaposlenih 1.400 ljudi.

Britanci so ob pripravi na odprtje slovaške tovarne tudi priznali, da bo selitev vse proizvodnje discoveryja prinesla odpuščanje določenega kroga agencijskih zaposlenih v Veliki Britaniji. V tamkajšnji tovarni v Solihullu bodo v prihodnje izdelovali nekatere električne modele.

Jaguar Land Rover je obenem proizvodnjo novih jaguarjev i-pace in e-pace zaupal Magni Steyr v avstrijskem Gradcu.