Shell si je premislil, Rusi zdaj grozijo

Naftni gigant Shell je najprej od Rusov še kupil poceni nafto, a nato to označil za napako in zdaj napovedal umik iz Rusije. Tam bi nekateri vodilni politiki nacionalizirali tovarne, kjer so v času vojne v Ukrajini prenehali z delom.

Shell je nedavno v Rusiji kupil večjo količino surove nafte, ki jo je dobil po močno znižani ceni. “Ali ima ta nafta vonj po ukrajinski krvi?” jih je prek Twitterja nagovoril Dmytro Kuleba. Pri Shellu so se zgovarjali na zagotavljanje potrebnih zalog, a nato so ta svoj nakup vendarle označili za napačno potezo.

Zdaj se bo ta naftni gigant povsem umaknil iz Rusije. Prenehali bodo z nakupi v Rusiji in tudi v prihodnje bodo potrebno nafto za svoje potrebe kupili pri drugih dobaviteljih. Shell bo v Rusiji tudi zaprl bencinske črpalke, dobavo maziv in tudi letalskega goriva.

ZDA želijo uvesti blokado na nafto iz Rusije in to pričakujejo tudi od evropskih držav. Uradna Moskva je že zagrozila z zaprtjem dovoda plina do Nemčije, je poročal The Guardian.

Rusi bi nacionalizirali tovarne, kjer so ustavili delo

Vladajoče oblasti v Rusiji so prav tako že izrazile idejo, da bi vse tovarne ali bencinske črpalke, kjer so tuji lastniki kot povračilo na rusko invazijo prenehali z delom, enostavno nacionalizirali. Nekatere tovarne avtomobilov, tak primer sta tovarna Hyundaija in tudi Renaultov obrat AvtoVAZ, so morali z delom prenehati tudi zaradi pomanjkanja nekaterih sestavnih delov.

Že prejšnji teden je odmevalo pomanjkanje izdelkov za napeljave v vozilih, kjer imajo sicer nemški dobavitelji tovarne prav v Ukrajini.