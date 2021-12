Še neuradno: je Hyundai zaprl oddelek za razvoj klasičnih motorjev?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav je mnogo avtomobilskih proizvajalcev že določilo letnice, ko bodo predvidoma prodajali le še električna vozila, so obenem ostali zvesti razvoju ter ponudbi klasičnih avtomobilov z motorjem na notranje izgorevanje. Pri Hyundaiju so nemara storili še korak dlje in v Koreji, kjer je sedež razvojnega oddelka koncerna Hyundai-Kia, zaprli oddelek za razvoj motorjev z notranjim izgorevanjem.

Nedavno že več odhodov in novih funkcij

Navedb korejskih medijev, ki so se sklicevali na vire znotraj tovarne in domnevno elektronsko pošto vodje razvoja Chung-Kook Parka svojim zaposlenim, pri Hyundaiju za zdaj uradno še niso komentirali.

Korejci so nedavno napovedali več zamenjav prav na področju raziskav in razvoja. Iz Koreje se v vlogo le še svetovalca domov vrača Nemec Albert Biermann, prav tako bo novo vlogo dobil dolgoletni prvi oblikovalec Peter Schreyer.