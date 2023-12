Rinejo proti črti sprejemljivega: pet prihajajočih novosti #video

Novi avtomobili so vse bolj prežeti z digitalnimi storitvami in elektroniko. To na vseh področjih sicer ni dobro in je trg določene preveč digitalno opremljene avtomobile že zavrnil, nekatere tehnične in programske novosti pa kljub temu pomagajo pri uporabi avtomobila ter izboljšujejo izkušnjo z njim.

Steer-by-wire

V začetku letošnjega leta mi je sistem steer-by-wire predstavljal eden izmed inženirjev Hidrie. Ta spada med vsaj nekaj deset, vseh pa je najbrž več kot sto, razvojnih dobaviteljev takega sistema za nemški Bosch. Sistem odpravlja volanski drog, torej mehansko povezavo med volanom in kolesi. Gre za eno največjih revolucij delovanja avtomobila od njegovega izuma. Za prenos signalov med volanom in kolesi skrbi le še elektronika. Sistem prinaša boljšo prilagodljivost, več nastavljanja, zahteva manj prostora in tudi nižjo maso. Je tudi predpogoj za samovozeča vozila. Za varnost naj bi bilo poskrbljeno, zagotavljajo razvojniki.

V predserijski različici smo tak volan marca prvič vozili v lexusu RZ. To ni bila vožnja po zaprtem poligonu, temveč po francoskih cestah v vsakdanjem prometu. Prvi vtis je nenavaden, saj je volan pri zelo nizkih hitrostih zelo odziven, toda z višjo hitrostjo je zaupanje raslo in med ovinki je tak volan že pustil zelo dober vtis. Tak sistem prinaša precej manj manevriranja z volanom, manjše premike, a tudi zahteva pravilno držo volanskega "obroča". Kdor ima slabe navade, se jih bo moral odvaditi.

To je bil torej še predserijska različica sistema, serijsko pa je konec leta ta sistem prvič uporabila Tesla v cybertrucku. Tako tehnologijo v letalstvu sicer poznamo že desetletja.

Samodejno zapiranje voznikovih vrat

Tesla model X zna za voznikom samodejno zapreti njegova vrata. Foto: Gregor Pavšič

Zdelo se je dokaj nepotrebno in pač "dobra fora", toda po nekaj tednih uporabe v dveh avtomobilih se voznik take rešitve kar hitro navadi. Samodejno zapiranje vrat, ki se zgodi, ko se voznik usede na sedež in pritisne stopalko za zavoro, smo letos spoznali v tesli model X in BMW i7. Sistem deluje naravno skladno z gibanjem voznika, ko vstopi v avtomobil in se pripravi na vožnjo. Samodejno zapiranje voznikovih vrat prav gotovo ne spada med najnujnejše pripomočke, toda z vidika udobja in preprostosti si vsaj kakega takega avtomobila želimo tudi v letu 2024.

Veliki zasloni in pretočne videovsebine

Velik zaslon v zadku BMW i7 Foto: Gregor Pavšič

Pretočne videovsebine je z modelom 3 v velikoserijske avtomobile prinesla Tesla, ki je imela za take storitve tudi dovolj zmogljiv procesor oziroma infozabavni vmesnik. Ponudba pretočnih videovsebin (Netflix, YouTube …) je bila sprva sprejeta s posmehom, toda kaj hitro so poskušali Tesli slediti tudi drugi proizvajalci. Marsikdo takih storitev ne bo uporabljal, drugi pač; koristne so za vse, ki v avtomobilu tudi sedijo in čakajo (pa ne le med polnjenjem baterije). V prenovljeni model 3 je Tesla pretočne vsebine ponudila potnikom zadaj, zelo pohvalno tudi z ločenim zvočnim kanalom za povezavo s slušalkami. Video na zadnjem zaslonu deluje tudi med vožnjo, spredaj pa le, kadar je avtomobil parkiran.

Pri velikosti zaslona za take storitve je letos korak naprej naredil BMW z novo serijo 7. Zaslon zadaj je širok prek celotne širine avtomobila. Podobno velik bo tudi v luksuznem enoprostorcu lexus LM, ki pa jih bo na cesti vsaj v Evropi manj kot omenjenih BMW-jevih limuzin.

Digitalno vzvratno ogledalo

Digitalno ogledalo ponoči izboljša vidljivost. Foto: Gregor Pavšič

Na digitalna ogledala še naprej gledamo s precejšnjo mero zadržanosti. Še posebej na digitalna stranska ogledala se je kar težko privaditi. Lažje je pri osrednjem vzvratnem ogledalu, ki prinaša veliko več koristnosti. Tako ogledalo ima danes še dvojno funkcijo – lahko je torej klasično ogledalo, s pritiskom na gumb pa se prikaže slika s kamere na zadku avtomobila.

Tudi ta prikaz slike od voznika zahteva nekaj prilagajanja. Če se zadnja kamere zamaže, jo je treba očistiti ročno in ne z brisalcem zadnjega stekla. Toda na drugi strani lahko voznik izkoristi tudi pozitivne strani takega sistema. Vidi lahko bolj jasno sliko prometa brez zadnjega okna, slika je nemoteča tudi v primeru potnikov na zadnji klopi, veliko bolje se promet zadaj vidi ponoči in tudi v primeru slabega vremena. Tako ogledalo nadomešča slabšo preglednost, ki jo imajo nekateri novi avtomobili zaradi majhnega zadnjega okna.

Googlov vmesnik z načrtovanjem poti

Googlov vmesnik v električnem renault meganu Foto: PRIMA

To ni novost letošnjega leta. Google je najprej prek Tesle, nato pa tudi prek Volva, Polestarja in Renaulta pokazal svoj zmogljiv infozabavni vmesnik. Ta je postal najresnejša alternativa vmesnikoma Apple Car Play in Android Auto. Največja prednost Googlovega vmesnika se nanaša na električne avtomobile. Vmesnik zna namreč izjemno natančno oceniti, s koliko odstotki baterije bomo prispeli do nastavljene končne destinacije.

Storitev smo že večkrat preizkusili. Na primer med vožnjo iz Kopra do Mangartskega sedla ali pa iz Ljubljane v Dalmacijo. Vmesnik se je pri oceni energije zmotil le za eno ali dve odstotni točki. Taka storitev olajša predvsem daljša potovanja z električnim avtomobilom. Tesle znajo v nekaj sekundah narediti celoten načrt več tisoč kilometrov dolge poti z vsemi predlaganimi vmesnimi postanki za polnjenje.