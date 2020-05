Revoz ukinja nočno izmeno: 400 ljudi brez službe

Prodaja novih avtomobilov v Evropi je aprila upadla za 76 odstotkov in čeprav v teh mesecih ni zmagovalca, so nekateri izgubili manj kot drugi. Renault je v primerjavi z lanskim letom prodal za 159 tisoč avtov manj, a je po prodajnih številkah še vedno drugi najuspešnejši proizvajalec v Evropi. Toda upad je prevelik in pri Renaultu bodo v novomeški tovarni Revoz ukinili nočno izmeno ter s tem pretrgali delovno razmerje z nekaj več kot 400 delavci.

Kot so v izjavi zapisali pri Renaultu, bodo uporabili mehke ukrepe: odpovedi bodo vročili agencijskim delavcem, število zaposlenih pa bodo zmanjšali tudi s predčasnim upokojevanjem. Ker bodo tretjo, nočno izmeno prekinili, bosta v pogonu ostali dve, ki pa bosta delali v polnem obsegu.

Načrtovani zagon tretje izmene prekinilo preslabo povpraševanje

Zaradi epidemije koronavirusa so morali v Revozu sredi marca ustaviti proizvodnjo. Znova so jo zagnali na začetku maja, po šestih tednih, in za 12. maj načrtovali zagon še polovične tretje izmene. Zaradi skorajšnje ustavitve prodaje novih avtomobilov na večini evropskih trgov so prestavili zagon tretje izmene, zdaj pa so jo tudi uradno ukinili.

Volkswagnu je tako aprila uspelo v Evropi (vključene so tudi države zunaj EU, prav tako Velika Britanija) prodati le 36 tisoč novih avtomobilov. Lani so v istem obdobju prodali več kot štirikrat toliko avtomobilov. Nemška znamka na letni ravni ostaja vodilna v Evropi. Do konca aprila so prodali 387 tisoč novih avtomobilov, kar je 37 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Volkswagnu sledita Renault in Peugeot, ki sta letos prodala nekaj več kot 200 tisoč novih avtomobilov. Njun upad prodaje pa že krepko presega 40 odstotkov.

V Revozu ne bodo zagnali tretje izmene, brez službe bo ostalo več kot 400 delavcev. Foto: Gregor Pavšič

V težavah skoraj vsa podjetja, povezana z avtoindustrijo

Na včerajšnji tiskovni konferenci so avtomobilski proizvajalci, dobavitelji in razvojna podjetja poudarili, da jih je epidemija močno V Revozu izdelujejo modele clio, twingo in smart forfour. Foto: Gregor Pavšič prizadela. Prodaja novih avtomobilov se je na največjih trgih skoraj ustavila, s tem pa se je prekinila tudi veriga med proizvajalci in dobavitelji. Nekatera slovenska podjetja spadajo med najpomembnejše dobavitelje, ki imajo tudi tako imenovani predrazvojni status. Njihovo delo je usmerjeno v razvoj novih tehnologij, kar pa prinaša visoke stroške in še težjo premostitev likvidnostnih omejitev v obdobju kriz.

Pri Slovenskem avtomobilskem grozdu vlado pozivajo, naj podaljša obstoječe ukrepe, uvedene s potrditvijo dveh protikoronskih zakonskih paketov. Posebej opozarjajo na subvencioniranje čakanja na delo, brez katerega se v sektorju obetajo množična odpuščanja. Predlagani ukrepi s pomočjo skrajšanega delovnega časa so po njihovem mnenju administrativno zapleteni in potrebujejo dopolnila. Želijo si dopolnitev predloga in podaljševanje subvencioniranja čakanja na delo za mesec ali dva.