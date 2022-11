Reorganizacija trgovske mreže: Stellantis napoveduje spremembe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Stellantis bo prevetril evropsko mrežo svojih trgovcev in poudaril neposreden stik proizvajalca s kupci avtomobilov.

Stellantis, ki združuje 14 avtomobilskih znamk, kot so Peugeot, Citroën, Fiat in Opel, bo julija prihodnje leto reorganiziral mrežo svojih trgovcev. Spremembe bodo najprej uvedli v Avstriji, Belgiji, Luksemburgu in na Nizozemskem, nato bodo postopno sledile še preostale evropske države.

Približati se želijo "agencijskemu" tipu prodaje osebnih avtomobilov, pri katerem ima proizvajalec večjo vlogo pri transakcijah in postavitvi cene. Obstoječi trgovci se osredotočajo predvsem na servisne storitve in dostavo vozil, niso pa več pogodbeni partner pri prodaji avtomobilov. Podoben sistem napoveduje tudi BMW, že dolgo ga poznamo tudi pri Tesli. Prodaja lahkih gospodarskih vozil bo tak sistem prevzela leta 2024.

Še naprej enaka dobičkonosnost za trgovce?

Stellantis želi s tem znižati stroške in s privarčevanim denarjem financirati razvoj na področju elektrifikacije avtomobilov. Uwe Hochgeschurtz, operativni direktor Stellantisa za Evropo, je napovedal, da bodo imeli trgovci vsaj enako dobičkonosnost in da bodo obenem manj dovzetni za tveganja na trgu.

Odgovore na vprašanja, kako bodo spremembe vplivale na poslovanje skupine v Sloveniji, vam bomo še posredovali.