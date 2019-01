"Rent-a-car" in luksuz: Hrvati kupili tudi rolls-roycea

Pri sosedih so lani prodali 60.041 novih avtomobilov, kar je kar za 18,3 odstotka več kot leto prej. Tako kot pri nas so najbolj priljubljene znamke Volkswagen, Renault in Škoda, so pa Hrvati kupili tudi enega ferrarija in enega rolls-roycea.

Najbolje prodajani avtomobil na Hrvaškem je bila škoda octavia. Sledita renault clio in volkswagen golf. Foto: Gregor Pavšič

Za hrvaškimi trgovci odlično leto

Po poročanju Jutranjega lista je za hrvaškim avtomobilskim trgom odlično leto. Prodaja se je decembra dvignila za 12,4 odstotka, na 2.412 prodanih avtomobilov. Ministrstvo za notranje zadeve je na koncu leta potegnilo črto in razkrilo, da so Hrvati v letu 2018 kupili 60.041 novih avtomobilov.

Najuspešnejši pri prepričevanju novih kupcev je bil Volkswagen, ki je prodal 8.932 avtomobilov in ima kar 14,9-odstotni delež na trgu. Na drugem mestu je Renault s 5.805 prodanimi avtomobili in 9,7-odstotnim tržnim deležem. Na tretjem mestu je Škoda s 5.293 prodanimi avtomobili in 8,8-odstotnim tržnim deležem. Na četrtem mestu je Opel in na petem Suzuki s kar 3.794 prodanimi avtomobili.

Podobno je tudi pri nas, kjer pa sta na prvem in drugem mestu zamenjana Renault in Volkswagen. Na tretjem je Škoda.

Med premijskimi znamkami vodi Audi

Hrvati so, tako kot Slovenci, pri premijskih znamkah kupili največ audijev. Prodali so dva avtomobila več kot slovenski trgovci (1.804). Na drugem mestu je BMW (1.487), na tretjem pa Mercedes-Benz (1.216). Med nišnimi znamkami je najvišje Porsche s 85 prodanimi avtomobili, Hrvati pa so kupili tudi po enega ferrarija, lotusa in celo pregrešno dragega rolls-roycea.

Na drugi strani so bistveno bolje prodajani cenovno dostopnejši avtomobili. Najbolje prodajani avtomobil na Hrvaškem je bila lani škoda octavia (2.981), na drugem mestu je že več let zelo pomemben renault clio (2.599) in na tretjem volkswagen golf (2.193).

Še nekaj besed o pogonih. Kar 54,9 odstotka novih avtomobilov je poganjal bencinski motor. Prodali so še 834 hibridov in 145 električnih avtomobilov.

Ob pregledu številk je treba poudariti, da je hrvaški trg znan po številnih avtomobilih za najem. Veliko kupcev novih avtomobilov tako prihaja od podjetij, ki se profesionalno ukvarjajo z najemom avtomobilov.