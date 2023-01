Renaultov labodji spev: še zadnji megane RS #foto

Renault Sport so ustanovili v letu 1976, zato bo Renault izdelal prav 1.976 primerkov zadnje različice megana RS. Ta se poslavlja s serijo pomenljivega imena ultime. Ta megane izhaja s klasičnega megana RS Trophy. To pomeni štirivaljni turbobencinski motor z močjo 300 “konjev” in 420 njutonmetri navora, temu pa lahko dodamo že nižje podvozje, štirikolesno krmiljenje, Thorsnov mehanski diferencial, Brembove zavore in žal le samodejni menjalnik EDC.

Bistvo zadnje serije je predvsem v opremi in mnogih dodatkih, s katerimi se bo ultime razlikoval od zadnjih meganov RS. Prav tako bo avtomobil tudi dobra naložba za tiste, ki se bodo želeli pokloniti izjemni zapuščini oddelka Renault Sport.

Renault bo megana RS ultime razkril na avtomobilski razstavi v Tokiu, v Slovenijo pa pripelje že spomladi.

Foto: Renault

Foto: Renault

Foto: Renault

Foto: Renault

Foto: Renault