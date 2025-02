Pri Renaultu so pokazali koncepte treh novih lahkih gospodarskih vozil. Najzanimivejša je napoved nove generacije trafica, ki ga poznamo že od leta 1980 in do danes so jih izdelali že več kot 2,5 milijona. Sodeč po prvih fotografijah bo trafic dobil bistveno bolj škatlasto zunanjost. Prav veliko podatkov še ni znanih, visok pa bo manj kot 1,9 metra in to naj bi olajšalo dostop do podzemnih garaž.

Za zdaj razkriti koncept je električni, kar velja tudi za preostala dva modela – Renault bo iz preteklosti obudil imena estafette in goalette.

Vsa tri vozila bodo nastala na platformi SDV, ki so jo razvili pri Ampere, električnem oddelku Renaulta. Prihod na trg je napovedan za leto 2026. Ali bodo vozila na voljo tudi s klasičnimi motorji na notranje zgorevanje, za zdaj še ni znano. Glede na počasen preboj električnih pogonov pri lahkih gospodarskih vozilih je izključno električni pogon malo verjeten.

Foto: Renault

