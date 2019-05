Renault megane znova kralj Zelenega pekla #video

Renault se je vrnil na ''prizorišče zločina'' in zopet postal kralj Nürburgringa. Z modelom megane RS trophy-R so za dobre tri sekunde popravili rekord honde civic type-r in postavili letvico na sedem minut in 40 sekund.

Za volan je znova sedel Laurent Hurgon. Foto: Renault

Po petih letih znova na vrhu zelenega pekla

Za volan je zopet sedel Laurent Hurgon, ki je leta 2014 s prejšnjo generacijo tega brutalnega športnika postavil čas 7 minut, 54 sekund in 36 stotink. Vmes so za kratek čas na prestol stopili pri Hondi in z modelom civic type-r postavili čas 7 minut, 43 sekund in 8 stotink, a so Francozi zopet postavili stvari na svoje mesto. Četrta generacija megane trophy-R, ki jo poganja 1,8-litrski štirivaljni motor z 221 kilovati in 400 njutonmetri navora, je 20,6 kilometra dolg krog prevozil v 7 minutah, 40 sekundah in 10 stotinkah. Na uradnem celotnem krogu, dolgem 20,8 kilometra, so dosegli čas 7 minut, 45 sekund in 38 stotink.

Da so lahko dosegli ta čas, je trophy-R v primerjavi z običajnim modelom RS lažji za 130 kilogramov. Pri Renaultu še niso razkrili, kako so zmanjšali mase, a verjetno so ubrali enako shujševalno kuro kot pri predhodniku. To pomeni, da so odstranili zadnjo klop, dodali varnostno kletko in običajna stekla zamenjali s pleksi steklom. Hkrati so izboljšali aerodinamiko avta in izpopolnili podvozje.

V primerjavi z običajnim modelom RS je trophy-R lažji za 130 kilogramov. Foto: Renault

Novi čas je postavljen na 7 minut in 40 sekund. Foto: Renault

Na voljo nekaj sto avtomobilov

Zgodba o modelu Megane R.S. in "Ringu" traja že več kot deset let. Začela se je leta 2008 s prvim rekordom v razredu serijskih avtomobilov s prednjim pogonom, ko je Megane R.S. R26.R krog prevozil v 8 minutah in 17 sekundah. Ta rekord je tri leta kasneje (2011) s časom 8 minut in 7 sekund potolkel Megane R.S. Trophy druge generacije, ki ga je vozil Laurent Hurgon. Leta 2014 so z meganeom RS trophy-R tretje generacije ta rekord prvikrat potisnil pod mejo 8 minut.

Trophy-R bo naprodaj pred koncem leta 2019 kot posebna serija, ki bo omejena na nekaj sto primerkov.