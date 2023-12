Realnost v Rusiji: več kot polovica avtomobilov iz Kitajske

Rusi so letos v prvih enajstih mesecih kupili 939 tisoč novih osebnih avtomobilov, kažejo podatki Autostata. To je 65 odstotkov več kot v enakem obdobju lanskega leta. Trg se tako spet postavlja na noge in se prilagaja na nove razmere po uvedbi sankcij in umiku zahodnoevropskih ter japonskih avtomobilskih proizvajalcev.

V zadnjem mesecu je bila najbolj priljubljena znamka domača Lada, ki je prodala dobrih 32 tisoč avtomobilov. Kar 56 odstotkov trga pa so že zavzele kitajske znamke.

Moskvič je ruska izpeljanka kitajskega JAX sehol X4

Novembra se je v prvo deseterico najbolj priljubljenih znamk spet uvrstil Moskvič. Proizvodnjo te nekdanje znamke so letos obudili v Moskvi. Ruska država je tovarno lani kupila od Renaulta za simbolično ceno enega rublja. Renault je bil med proizvajalci, ki se je po začetku vojne v Ukrajini umaknil iz Rusije.

Moskvič je novembra prodal 1.910 avtomobilov in dosegel 1,7-odstotni delež. V enajstih mesecih je po podatkih Autostata Moskvič prodal 10.676 avtomobilov. Novodobni moskvič je sicer ruska izvedenka kitajskega avtomobila JAC sehol X4. Dele zanje iz Kitajske pošiljajo v Moskvo, tam pa avtomobile le sestavijo.