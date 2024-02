Prvi taki v Evropi: iz ZDA so jima uvozili prav posebnega #foto

Ford je v Evropo kot prvi pripeljal električni poltovornjak. Gre za omejeno serijo razpoložljivih vozil F-150 lightning. Nekatera so izvozili v Švico, zdaj so prvega kupca našli tudi na Norveškem. Novico je na družbenem omrežju X objavil kar Fordov izvršni direktor Jim Farley. Vozilo je šlo v roke Dagu in Angeli, sicer rojenima v Teksasu, ki pa zdaj živita na Norveškem.

Kljub zelo nizkemu davku za električni poltovornjak več kot sto tisočakov

Kot smo poročali že včeraj, so razmerja med cenami za klasična in električna vozila na Norveškem precej različna. Ford klasičnega poltovornjaka na Norveškem sploh ne prodaja, zato lahko F-150 lighting primerjamo le s sestrskim volkswagen amarokom. Cena zanj se na Norveškem začne pri 749 tisoč kronah (65.700 evrov), nato pa cena pri motorju V6 TDI naraste do 955 tisoč kron (skoraj 84 tisoč evrov). Električni Fordov poltovornjak stane 1.186.000 kron (104 tisoč evrov).

Največja razlika je pri enkratnem davku ob registraciji, ki upošteva izpuste, maso vozila in podobne parametre, ne pa še davka na dodano vrednost. Za amaroka znaša ta enkratni davek preračunano od 13.800 do 17.430 evrov, za električnega forda pa zgolj 2.900 evrov. Vsi ti davki so sicer že del zgoraj omenjene maloprodajne nakupne cene.

Zunanje porabnike je mogoče polniti z močjo do 2,3 kilovate, kar je uporabno za delo na terenu. Sprednji prtljažnik ima prostornino kar 400 litrov. Foto: Ford

Tako kot v mustangu mach-e tudi v električnem F-150 pokončni zaslon na dotik. Foto: Ford

Tehnični poudarki forda F-150 lightning

velikost baterije znaša 98 kilovatnih ur (neto) uradni doseg po WLTP do 429 kilometrov

moč motorja 337 kilovatov

največji navor do 1.050 njutonmetrov

vgrajeni polnilec AC ima moč 11 kW, najvišja moč polnjenja DC do 150 kilovatov

čas polnjenja na ultrazmogljivi polnilnici od 15 do 80 odstotkov je 41 oziroma 44 minut

dolžina znaša 5,9 metra, medosje 3,6 metra, oddaljenost od tal dobrih 21 centimetrov

prostornina prtljažnika spredaj kar 400 litrov

nosilnost do 525 kilogramov, vleka tovora do 3,49 tone

Bo Fordu v Evropi uspelo z električno strategijo?

Pri Fordu so sicer napovedan obseg proizvodnje za električnega F-150 za leto 2024 prepolovili, saj prvotni načrti niso bili v skladu s povpraševanjem na trgu. V ZDA imajo električni poltovornjak tudi že General Motors (obujena znamka Hummer), prav tako Rivian in Tesla, napovedala ga je tudi japonska znamka Isuzu.

Farley je prav tako nedavno napovedal razvoj nove električne platforme za cenejše osebne avtomobile, ki jih Američani očitno ne bodo razvijali skupaj z Volkswagnom. Letošnja Fordova električna novost, to je model explorer, je nastala na Volkswagnovi platformi MEB. Ford bo letos pokazal tudi električno pumo, a v tem primeru ne gre za namensko razvit električni avtomobil. Še v tem desetletju, tako vsaj kaže še vedno veljavna strategija, namerava Ford v Evropi prodajati le še povsem električne avtomobile.