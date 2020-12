Prihodnost nakupovanja vozil preko spleta že pri Porsche Inter Auto

Oglasno sporočilo

Stranke so nad storitvijo zaradi preprostosti naravnost navdušene, saj si lahko preko spleta podrobno ogledajo vozilo, uredijo rezervacijo, nakup in pridobijo financiranje.

Virtualni ogled vozila

Virtualni ogled avtomobila poteka tako, da prodajni svetovalec sprejme video klic stranke ter na daljavo predstavi opremo in vse ostale podrobnosti avtomobila. Obenem lahko stranki na vsa vprašanja odgovori v živo.

Rezervacija

Spletna rezervacija vozil poteka izjemno preprosto: stranka si izbere vozilo (novo vozilo iz zaloge ali rabljeno vozilo) na naši spletni strani in ga rezervira s plačilom zneska. Po plačilu je vozilo rezervirano ter čaka v naši poslovalnici.

Financiranje

Skupaj z družbo Porsche Finance Group Slovenia smo razvili inovativen način, ki omogoča, da stranke na daljavo podpišejo oziroma sklenejo financiranje in zavarovanje, preprosto preko video identifikacije in podpisa z digitalnim potrdilom. Vse stranke z veseljem usmerjamo skozi vse korake in smo jim ves čas na voljo za pomoč. Stranke potrebujejo le eno izmed naslednjih kvalificiranih digitalnih potrdil.

Spletni nakup vozila

Kot največjo novost vam predstavljamo možnost nakupa vozila preko spleta. Kaj to pomeni? Dokumentacijo v celoti uredimo preko spleta, plačilo se izvede na daljavo, vozilo pa lahko prevzamete brezkontaktno.

Za več informacij o tem, zakaj se ta trenutek odločiti za nakup vozila preko spleta in kakšen je postopek, smo povprašali gospoda Andraža Groharja, prodajnega svetovalca pri Porsche Inter Auto.

1. Povejte nam, kaj je bil glavni razlog, da ste se sploh odločili za prodajo preko spleta?

Iskali smo nove možnosti, s katerimi bi lahko strankam kljub vsem omejitvam še naprej omogočali mobilnost. Sedaj lahko stranke praktično vse uredijo preko spleta. Celotno zalogo, več kot 1200 vozil vseh blagovnih znamk v vseh poslovalnicah, imamo v ponudbi na naši spletni strani porscheinterauto.net. Že spomladi smo imeli podoben način prodaje, ki se je izkazal za zelo uspešnega, sedaj smo ga še dodatno nadgradili z novimi storitvami na daljavo.

2. Katere storitve nudite na daljavo oziroma preko spleta?

Našim strankam kot prvi in edini ponujamo na naši strani porscheinterauto.net in avtonet najrazličnejše storitve, video klic oziroma virtualni ogled vozila v živo s prodajnim svetovalcem, spletno rezervacijo vozil, stranka lahko s plačilom zneska rezervira želeno vozilo. Dodatna prednost je tudi to, da preko Porsche Finance Group Slovenia omogočamo ureditev financiranja na daljavo brez obiska banke oziroma poslovalnic.

3. Kako pa poteka spletna rezervacija vozila?

Spletna rezervacija vozil poteka izjemno preprosto: stranka si izbere vozilo (novo vozilo iz zaloge ali rabljeno vozilo) na naši spletni strani in ga rezervira s plačilom zneska. Po plačilu je vozilo rezervirano in čaka v naši poslovalnici – stranka ga lahko prevzame najkasneje v 14 dneh po sprostitvi ukrepov. Naj omenim, da želimo s strokovnim svetovanjem doseči občutek varnega brezkontaktnega nakupa vozila – pri nas lahko stranke izbirajo tudi med različnimi načini ugodnega financiranja.

4. Kako poteka spletna sklenitev financiranja in zavarovanja?

Za primere, ko neposredna prodaja blaga in storitev potrošnikom ni dovoljenja, smo skupaj s Porsche Finance Group Slovenia razvili inovativen način, ki omogoča, da stranke na daljavo podpišejo oziroma sklenejo financiranje in zavarovanje. Postopek je povsem preprost in poteka s pomočjo video identifikacije in podpisa z digitalnim potrdilom. Vse stranke z veseljem usmerjamo skozi vse korake in smo jim ves čas na voljo za pomoč. Stranke potrebujejo le enega izmed naslednjih kvalificiranih digitalnih potrdil: Poštarca, AC NLB, HALCOM-CA, SIGEN-CA.

5. Opišite nam svoje bistvene prednosti pri nakupu rabljenega vozila

Pri Porsche Inter Auto vam nudimo le najbolje ohranjene in preverjene avtomobile vseh znamk! Združujemo nadvse bogato ponudbo malo rabljenih in redno vzdrževanih avtomobilov ter avtomobilov z malo prevoženimi kilometri. Na voljo so po še bolj ugodnih cenah kot sicer. Naša izjemna ponudba vozil Das WeltAuto omogoča, da boste v primeru nakupa rabljenega vozila prav vedno zelo zadovoljni.

Katere so prednosti nakupa rabljenih vozil?

Bogata zaloga vozil v petih poslovalnicah,

odlična rabljena vozila s preverjeno zgodovino,

akcijsko financiranje vozil,

možnost dodatnega jamstva.

6. Zakaj kupiti avto ravno pri Porsche Inter Auto?

Pri Porsche Inter Auto na svoje delo ne gledamo le kot na dobavo in prodajo avtomobila, ki se zaključi, ko stranka svoj novi jekleni konjiček odpelje iz salona. Na svoje delo namreč gledamo kot na dolgoročni odnos, v katerem je najpomembnejše vaše zadovoljstvo!

V našem podjetju imamo jasno strategijo prisotnosti na vseh medijih – naše stranke lahko prosto prehajajo med spletno ponudbo in klasičnimi prodajnimi format. V spletni trgovini vidimo res ogromen potencial, zato imamo jasen načrt za prihodnja leta, da še bolj okrepimo in razširimo našo prisotnost v digitalnem poslovanju. Avtomobilski trg postaja namreč vse bolj zahteven in konkurenčen. Stranke so za samo poslovanje ključnega pomena in ravno zaradi tega smo tudi v teh časih naredili korak naprej s spletnim nakupom in rezervacijo vozil, s čimer se razlikujemo od konkurence, svojim strankam pa omogočamo brezskrbno mobilnost in strokovno svetovanje.

