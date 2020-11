Prihaja avtomobilska zima. Kako se pripraviti na zahtevnejše razmere?

15. novembra nastopi zakonski rok, do katerega je treba avtomobile preobuti v zimske pnevmatike ali poskrbeti za verige.

Kaj boste dejali, če vas zimske razmere dobijo nepripravljene? Da niste vedeli, da vas to lahko doleti, ali boste priznali, da ste lahkomiselno zamahnili z roko – saj je še čas? Časa v resnici skoraj ni več. Svoj avtomobil morate kar se da hitro pripraviti na hladnejše zimske mesece.

Konec oktobra je zadnji čas za priprave

Konec oktobra vozniki že razmišljajo o menjavi pnevmatik. Če je od nakupa zadnjih minilo že šest let in če vaše stare že kažejo znake pretirane obrabe, je čas za nakup novih. Pred nakupom si oglejte teste zimskih pnevmatik. AMZS je letošnjega objavil že pred mesecem dni.

Vedno kupujte le preverjene pnevmatike, ki so označene s snežinko. Čeprav zime niso nujno snežene, pa so vozne razmere kljub temu pozimi zelo zahtevne in potrebujete res kakovostne pnevmatike, ki bodo kos zelo nizkim temperaturam, snegu, plundri, poledici in velikim količinam dežja.

Pred zimo je treba postoriti še veliko več

Pravočasno morate poskrbeti tudi za menjavo tekočine za stekla. Lahko uporabite ustrezno tekočino ali koncentrat, ki vam pride prav, če je rezervoar za vodo za stekla poln.

Preverite delovanje vseh svetlobnih teles na avtomobilu in jih tudi temeljito očistite, saj morate biti pozimi, ko so dnevi krajši, k slabi vidljivosti pa pripomorejo še megla in morebitni snežni zameti, še bolj vidni kot sicer. Tudi metlice na brisalcih za stekla morajo biti nepoškodovane, saj bodo imele pozimi veliko dela. Dobra preglednost nad dogajanjem na cestišču je ključna, da se izognete tveganju za prometno nezgodo in varno pridete na cilj.

Ko potrebujete nekaj več – vse na enem mestu

Za manjše "posege" in menjavo brisalcev, tekočine ter čiščenje svetlobnih teles in nabavo ustreznih pripomočkov za zimo lahko vozniki poskrbite sami, strokovnjakom servisa Citroën pa prepustite zahtevnejši pregled. Na vzdrževalnem servisu bodo zanesljivi strokovnjaki med drugim pregledali zavore, zavorno tekočino, olje in filter za olje, svetila, sistem goriva, stanje akumulatorja (pozimi namreč kapaciteta akumulatorja oslabi) ter hladilni sistem.

Pooblaščeni serviserji Citroën vam bodo pojasnili, kaj potrebuje vozilo ob trenutnem in vsakem naslednjem servisu. Visoko usposobljeni mehaniki pa bodo poskrbeli za optimalno opravljeno servisno storitev, pri čemer uporabljajo originalne nadomestne dele.

Strokovna, zanesljiva in skrbna servisna mreža Citroën Zanesljiv servis je pred zimo ključnega pomena. Ne nazadnje je vožnja z brezhibnim vozilom tudi najbolj varna in brezskrbna. Priporočljiv je obisk servisa pooblaščene mreže Citroën, kjer voznikom poleg zanesljivega servisa ponujajo tudi različne ugodnosti. Poleg strokovnega pregleda so vedno na voljo zanimivi "sezonski paketi". Tokratni sezonski paket vključuje pregled 20 vitalnih točk vašega vozila in stane 19,99 evra, ob opravljenem pregledu pa prejmete popust v višini 20 evrov za redni servis v pooblaščenih servisih Citroën. Servisi Citroën – zanesljivo skrbni: POIŠČITE POOBLAŠČENEGA SERVISERJA CITROËN

NAROČITE SE NA SERVIS

Kakšno je stanje 20 vitalnih točk vašega vozila?

Slabo stanje akumulatorja vas pozimi lahko pusti na cedilu, saj so akumulatorji takrat bolj obremenjeni in lahko tudi zatajijo. Izkušen serviser bo stanje akumulatorja, ki ima sicer življenjsko dobo od pet do deset let, preveril s sodobnimi napravami, tako da boste lahko brez skrbi pričakali zimo.

Zapeljite v najbližji pooblaščeni servis Citroën na pregled 20 vitalnih točk vašega Citroëna. Zanesljivi in skrbni strokovnjaki bodo preverili:

stanje akumulatorja in izdali elektronski izpis stanja,

delovanje brisalnikov in pralne naprave,

svetlobne in zvočne signale,

obrabljenost pnevmatik in tlak v njih,

stanje karoserije in stekel,

stanje zavor, ploščic in diskov,

nivo tekočin (za pranje stekel, hladilna, zavorna, motorno in servo olje),

vzmetenje …

Če je stanje akumulatorja nezanesljivo, lahko izkoristite kar 40-% prihranek pri nakupu novega akumulatorja . To je še en razlog več, da skrb za vzdrževanje svojega Citroëna prepustite Citroënovim mojstrom, ki vaše vozilo tudi najbolje poznajo. Če želite najboljše za svoje vozilo, boste največ naredili z rednimi pregledi in servisiranjem pri pooblaščenih serviserjih, saj se je to na dolgi rok vedno najbolj obrestovalo.

Pooblaščena servisna mreža Citroën namreč ponuja vse za vaše vozilo: od posebne ponudbe cenovno ugodnih in ustreznih izdelkov ter dodatne opreme do najboljšega rednega vzdrževanja in obenem koriščenja ugodnosti iz naslova MyCITROËN plus za vozila, starejša od dveh let. Vsak Citroën ima namreč svoj načrt rednega vzdrževanja, ki se razlikuje glede na model in tip motorja.

Oprema, brez katere pozimi ni priporočljivo iti na pot

Pred prihodom zime se morate pripraviti tudi z manjšimi dodatki, ki pa vas velikokrat lahko rešijo iz najtežjih situacij.

V prtljažniku je pozimi priporočljivo imeti manjšo vrečo peska za lažje speljevanje na drseči podlagi, odejo in manjšo lopato, plastenko zimske tekočine, snežne verige, ki vam pridejo prav, ko se odpravite v hribe ali na smučanje, strgalo za čiščenje ledu, svetilko in metlico za sneg. Zaradi posipanja cest s soljo in peskom je podvozje vsakega jeklenega konjička izjemno izpostavljeno, zato ga pred zimo zaščitite z ustreznim premazom oziroma prepustite to opravilo zanesljivim in skrbnim strokovnjakom servisa Citroën.

Ko potrebujete pomoč

Vsakomur se kdaj zalomi in tudi najbolj skrbni vozniki včasih potrebujejo pomoč na cesti. Če ste člani Citroënove družine voznikov, si lahko samo oddahnete, kajti pri Citroënu so do voznikov, lastnikov njihovih vozil, zanesljivo skrbni. Vsem voznikom, ki redno vzdržujejo svoje vozilo, po vsakem opravljenem servisu po programu proizvajalca pripada leto dni brezplačne storitve Citroën Asistenca Plus.

S klicem na brezplačno telefonsko številko 080 22 99 je voznikom Citroën 24 ur na dan in vse dni v letu zagotovljena brezplačna avtovleka ali pomoč na mestu na območju Republike Slovenije v naslednjih primerih: