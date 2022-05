Pri BMW tokrat brez drame: to je nova "trojka"

Serija 3 je eden ključnih avtomobilov za znamko BMW, saj nagovarja najširši krog kupcev. S prenovo so Bavarci poskrbeli, da bo povpraševanje po eni izmed klasičnih limuzin v svetu avtomobilov ostalo visoko. Zunanjost ostaja zvesta predhodniku, saj je sprememb manj. Večje spremembe so vidne v notranjosti, kjer je na armaturi zdaj nameščen velik ukrivljen zaslon.

V zadnjem času smo navajeni, da nas BMW s predstavitvijo novega modela šokira. Tokrat pa ni tako. Prenovljena serija 3 je vizualno zelo podobna predhodniku ter ohranja svoj elegantni in brezčasni videz. Konservativna prenova tako prinaša nekoliko večje zračne odprtine, stranski so oblikovani kot črka L. Podobne oblike so tudi elementi LED v prenovljenih žarometih, nekoliko širše pa so tudi ledvičke, ki poudarijo oblikovno spremembo na sprednjem delu. Na zadnjem delu so žarometi obdržali svojo grafično podobo, a so nekoliko tanjši. Odbijač se na obeh skrajnih koncih zaključi s kontrastno postavljeno linijo v obliki črke L.

Nemogoče je spregledati velik ukrivljen zaslon

Če je s prenovo zunanjost dobila le manjše popravke, pa tega ne moremo napisati za notranjost. Pred voznika so pri BMW Foto: BMW postavili velik ukrivljen zaslon, ki se razteza vse do sredine armaturne plošče. Sestavljata ga 12,3-palčni digitalni merilniki in 14,9-palčni zaslon na dotik na sredini avtomobila. Zaradi tega so morali nekoliko spremeniti celotno podobo notranjosti. Posledično so prezračevalne šobe nekoliko tanjše in stikala za klimatsko napravo so preseljena. Prestavno ročico osemstopenjskega samodejnega menjalnika je zamenjala bistveno manjša ročica.

Posodobitve seveda prinašajo tudi izboljšano umetno pamet. Celoten sistem poganja osma generacija operacijskega sistema, zato je grafična podoba na osrednjem zaslonu podobna tisti s pametnega telefona. Vozniku je na voljo več digitalnih funkcij, ki jih lahko uporablja tudi z glasovnimi ukazi. Na voljo je tudi povezljivost 5G, navigacijska naprava pa je serijska na vseh različicah.

Motorji ostajajo nespremenjeni

Pod karoserijo sprememb praktično ni. Na seznamu motornih opcij ostajajo štiri- in šestvaljni motorji, ki so na voljo tudi kot blagi hibridi. Motorna moč tako znaša od 110 do 275 kilovatov (150−374 "konjev"), pri vseh bo serijsko vgrajen osemstopenjski menjalnik. Pri nekaterih opcijah bo na voljo tudi štirikolesni pogon xDrive, za doplačilo (v Nemčiji) 1.100 evrov pa se bo kupec lahko odločil tudi za karavansko različico. Prvi primerki naj bi na ceste zapeljali julija, a cene za zdaj še niso znane.

