Preveč uspešni za VW? Poslavlja se predsednik Škode.

Bernhard Maier bo 31. julija zapustil položaj predsednika Škode, ki ga je zasedal skoraj pet let, v tem času pa poskrbel za občuten dvig tržnega deleža češke avtomobilske znamke.

Vodstvo Škode je uradno potrdilo, da se bo 60-letni Bernhard Maier konec julija umaknil s položaja predsednika uprave češke avtomobilske znamke. Ob tem niso navedli nikakršnih vzrokov za spremembo na vrhu uprave Škode, prav tako ne podatka, ali bo Maier še naprej delal znotraj koncerna Volkswagen.

Maier je svojo avtomobilsko kariero začel pri BMW, kjer je delal med letoma 1988 in 2001. Takrat je sledila selitev k Porscheju, kjer je najprej vodil njihovo nemško enoto, nato pa leta 2010 postal odgovoren za svetovno prodajo njihovih športnih avtomobilov. Konec novembra leta 2015, tik po izbruhu Volkswagnove dizelske afere, je prevzel vodenje Škode.

Bernhard Maier je Škodo vodil od novembra 2015 do konca julija 2020. Foto: Škoda

Pod Maierjem so predstavili veliko uspešnih novih modelov, med njimi kodiaqa, kamiqa, scalo in karoqa. Letno prodajo jim je uspelo pri Škodi povečati na okrog 1,3 milijona avtomobilov. Razvili so tudi enyaqa iV, svoj prvi namenski električni avtomobil.

Škoda bo novega predsednika uprave izbrala "skladno s češkimi zakoni", razkrili pa ga bodo po avgustovski seji uprave podjetja.

Je bila Škoda na nekaterih trgih že preveč uspešna?

Odhod Maierja je še ena v vrsti zadnjih menedžerskih menjav znotraj koncerna Volkswagen, kjer je pred kratim vodenje znamke Volkswagen že prevzel Ralf Brandstatter. Nemški mediji so sicer že pred dnevi napovedali Meierjevo menjavo.

Eden od vzrokov zanjo bi bila lahko nesoglasja med njim in upravo koncerna, ki ji je šel v nos vse večji tržni delež Škode (tudi na račun Volkswagnovega) na nekaterih ključnih trgih. To je Škodi uspelo tudi zaradi nižjih stroškov, zahvaljujoč predvsem cenejši delovni sili na Češkem kot v Nemčiji.