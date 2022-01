Presenečenje? To je 25 najbolj vročih avtomobilov.

Trije najbolje prodajani avtomobili v Evropi so bili lani volkswagen golf, peugeot 208 in dacia sandero, med proizvajalci na vrhu Volkswagen, Peugeot in Toyota, med razredi pa najuspešnejši kompaktni športni terenci.

Le 626 prodanih vozil je ločilo peugeota 208, dacio sandero in renault clia. Foto: Gašper Pirman Pogled na 25 najbolje prodajanih avtomobilov v Evropi kaže tako na prodajne trende kot tudi na proizvajalce, ki so imeli večje težave pri dobavah polprevodnikov oziroma proizvodnji vozil. Volkswagen golf je imel lani skoraj za 28 odstotkov slabšo prodajo kot leta 2020, v primerjavi z letom 2019 pa se je prodaja golfa celo prepolovila, kažejo podatki družbe JATO Dynamics.

Leta 2019 je Volkswagen v Evropi prodal še več kot 400 tisoč golfov, lani še 205 tisoč. Golf je kljub temu zadržal mesto najbolje prodajanega avtomobila v Evropi, a nekaj tekmecev mu je bilo zelo blizu. Med 194 in 196 tisoč prodanimi vozili so bili kar štirje zasledovalci, in sicer peugeot 208, dacia sandero, renault clio in peugeot 2008.

Najbolje prodajani avtomobili v Evropi v 2021:

prodaja 2021 primerjava z 2020 primerjava z 2019 volkswagen golf 205 tisoč -27,9 % -50,0 % peugeot 208 196 tisoč -1,1 % -12,4 % dacia sandero 196 tisoč 16,9 % -12,4 % renault clio 196 tisoč -21,1 % -38,5 % peugeot 2008 194 tisoč 24,4 % 16,5 % volkswagen T-roc 186 tisoč 17,1 % -10,4 % toyota yaris 182 tisoč 1,3 % -14,3 % opel corsa 180 tisoč -8,7 % -18,5 % fiat 500 174 tisoč 24,0 % -1,0 % citroen C3 159 tisoč 7,0 % -25,2% renault captur 158 tisoč -11,0 % -29,3 % volkswagen polo 152 tisoč -9,7 % -40,5 % hyundai tucson 149 tisoč 64,3% 6,4 % toyota corolla 146 tisoč 6,8 % 9,7 % dacia duster 145 tisoč 4,4 % -34,2 % škoda octavia 143 tisoč -21,9 % -35,9 % tesla model 3 141 tisoč 64,0 % 48,8 % peugeot 3008 140 tisoč 11,9 % -28,4 % volkswagen tiguan 133 tisoč -9,5 % -39,9 % ford puma 132 tisoč 12,3 % nov model fiat panda 132 tisoč -8,7 % -28,3 % volkswagen T-cross 127 tisoč 11,7 % 27,1 % volvo XC40 120 tisoč 9,5 % 42,5 % mercedes razred A 117 tisoč -25,7 % -41,3 % BMW serije 3 116 tisoč -1,9 % -4,9 %

vir: JATO Dynamics

VW golf ostaja najbolje prodajani avtomobil v Evropi, a lani je prestol komaj obdržal. Foto: PRIMA

V prvo deseterico, v kateri so poleg naštetih še volkswagen T-roc, toyota yaris, opel corsa, fiat 500 in citroen C3, je bilo treba prodati vsaj 159 tisoč vozil.

Razlike so dejansko majhne. Kot smo že poročali, preseneča tudi kar 17. mesto tesle model 3 kot najbolje prodajanega električnega avtomobila. Teslina limuzina je prehitela volkswagna tiguana, peugeota 3008 in ford pumo ter le za las zaostala za škodo octavio. Poleg Teslinega avtomobila so v prvi petindvajseterici še trije premijski modeli – volvo XC40, mercedes-benz razred A in BMW serije 3.

Tesla model 3 je najvišje uvrščeni električni avtomobil in kot edini s takim pogonom med najboljšo petindvajseterico. Foto: Gregor Pavšič

Prodaja bolj ali manj klasičnih enoprostorcev pada iz leta v leto. V zadnjih dveh letih se je skrčila za več kot dve tretjini. Foto: Mercedes-Benz

Hyundai tucson vodi med kompaktnimi SUV-ji, ki so bili lani v Evropi tudi najbolje prodajani segment avtomobilov. Foto: Gašper Pirman

Na evropskem trgu še naprej pridobivajo pomen najrazličnejši športni terenci. Tem je sicer lani zaradi proizvodnih težav prodaja padla, toda upad je bil manjši kot v preostalih razredih. Tisti tradicionalni še naprej izgubljajo tržni delež. Lani je zanimivo precej narasla prodaja luksuznih limuzin.

Tesla model 3 je bila najbolje prodajani srednje velik avtomobil (pred BMW serije 3 in volkswagen passatom). Med električnimi avtomobili omenimo še volkswagen ID.4, ki se je zavihtel na tretje mesto med srednje velikimi športnimi terenci.

Med razredi so na vrhu kompaktni športni terenci. Lani so jih prodali 2,3 milijona. Prek meje dveh milijonov tudi majhni avtomobili in majhni športni terenci oziroma križanci.

Prodajne številke avtomobilskih razredov v 2021:

prodaja v 2021 razlika z 2020 razlika z 2019 top 3 modeli v 2021 kompaktni SUV 2.339.415 6,2 % -18,7 % hyundai tucson, BMW X3, VW ID.4 majhni avtomobili 2.083.853 -7,7 % -30,7 % peugeot 208, dacia sandero, renault clio mali SUV 2.018.791 8,7 % -12,0 % peugeot 2008, VW T-roc, renault captur spodnji srednji 1.805.982 -13,3 % -32,4 % VW golf, toyota corolla, škoda octavia mestni avtomobili 839.787 7,7 % -29,0 % fiat 500, fiat panda, toyota aygo srednji razred 734.366 -6,6 % -29,8 % tesla 3, BMW serije 3, VW passat enoprostorci 242.347 -35,1 % -65,2 % honda jazz, VW touran, mercedes razred B srednji SUV 239.706 4,2 % -6,3 % BMW X5, mercedes GLE, volvo XC90 zgornji srednji 212.561 -13,5 % -41,3 % BMW serije 5, mercedes razred E, audi A6 športni 77.027 -16,7 % -46,2 % porsche 911, BMW Z4, BMW serije 2 luksuzni 31.516 17,7 % -18,0 % mercedes razred S, BMW serije 7, porsche panamera luksuzni SUV 28.430 4,6 % -6,3 % Mercedes razred G, Land Rover range rover, BMW X7

vir: JATO Dynamics