Preprodajalcu drog zasegli noro zbirko: avtomobili so zdaj naprodaj #video

Na dražbo gre zbirka avtomobilov, ki so jih zasegli preprodajalcu drog in ga poleg tega obtožili še za nezakonito posedovanje orožja. Očitno smo mu bila všeč klasična vozila iz devetdesetih in športni BMW-ji. V njegovi zbirki je bilo kar trinajst Toyotinih modelov supra, pet športnih BMW-jev, dve reli klasiki in drugi zdaj že zbirateljski avtomobili.

Preprodajalcu drog so zasegli 27 redkih in zelo iskanih avtomobilov. Očitno je bil velik ljubitelj toyote supre, saj je imel v svoji garaži parkiranih kar trinajst teh modelov. Število prevoženih kilometrov na suprah se prične pri 13.146 in konča pri 199.127. Od tega jih ima deset prevoženih manj kot 75 tisoč kilometrov, le ena ima vgrajen atmosferski motor in osem jih ima vgrajen ročni menjalnik.

Velik ljubitelj športnih avtomobilov iz devetdesetih let

Očitno je bil 41-letnik velik ljubitelj M3. V lasti jih je imel kar pet. Gre za praktično enake avtomobile, ki se med seboj razlikujejo le po barvi. V njegovi zbirki sta še dve hondi S2000, dva mitsubishija lancer evo, dva nissana 350Z in po eden BMW M4, M3 E92 in acura integra type R.

Lastnik zbirke je bil Cory Taylor iz ameriške zvezne države Massachusetts. Ujeli so ga, ko je preprodajal marihuano iz svojega prestižnega stanovanja. Njegov posel se je sesul kot hiša iz kart, ko ga je povsem naključno ustavila policijska patrulja. Takrat so pri njem našli 65 kilogramov marihuane. Ko so preiskali njegovo hišo, so tam našli še 24 kosov orožja, 22 kilogramov marihuane in zavitke denarja v skupni vrednosti štiri milijone dolarjev (3,78 milijona evrov).

Po plačilu varščine so ga našli mrtvega

Taylor je avgusta 2020 plačal varščino, vendar se kasneje ni pojavil na sodišču. Ostal je na prostosti, dokler niso nekaj mesecev pozneje odkrili njegovega trupla v prazni mestni stavbi. Njegovo zbirko avtomobilov bodo zdaj prodali na dražbi, a ker avtomobili niso bili vzdrževani, je izklicna cena za vsakega postavljena pri nizkih pet tisoč dolarjih (4.700 evrih).