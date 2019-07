Prenovljena opel astra s francoskimi motorji #foto

Glavna novost je predvsem prihod novih bencinskih in dizelskih motorjev. Foto: Opel Pogled na zunanjost ne pove veliko

Tudi nekoliko podrobnejši pogled ne bo dovolj, da bi večina opazila spremembe. Še več, celo pri Oplu oblikovnih sprememb sploh Vizualnih sprememb ni, vendar je kljub temu astra aerodinamično učinkovitejša. Foto: Opel ne omenjajo, vendar so se pohvalili le z nekoliko bolj aerodinamično držo prenovljene astre. Količnik zračnega upora se je namreč spustil z 0,26 na 0,25.

Toda velike spremembe so pod pokrovom motorja. Tam je prvič na voljo kar nekaj turbo bencinarjev in dizlov. Med njimi sta 1,2- in 1,4-litrski motor z močjo med 81 in 107 kilovati. Povprečna poraba se bo pri vseh bencinskih motorjih po merilnem ciklu WLTP gibala med 5,2 in 5,9 litra. Manjši motor je na voljo le s šeststopenjskim ročnim menjalnikom, medtem ko je močnejši motor sparjen z novim neskončno stopenjskim menjalnikom CVT, ki simulira delovanje sedmih prestav.

Na dizelski strani je na voljo 1,5-litrski motor s 77 in 90 kilovati. Oba sta serijsko sparjena s šeststopenjskim ročnim menjalnikom in sta z doplačilom na voljo tudi z novim devetstopenjskim samodejnim menjalnikom.

Poleg nekoliko boljše kamere za vzvratno vožnjo so prvič na voljo digitalni merilniki in razširjene funkcije na osempalčni večopravilni enoti.

Foto: Opel