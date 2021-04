Premikamo meje varnosti

Oglasno sporočilo

Yogijevi #motosvetovalci vam ekskluzivno predstavljamo prihodnost. Vedno želimo za vas kar najbolje poskrbeti in vam svetovati le najboljše – in tudi tokrat vas ne bomo razočarali. Ker smo motoristi ogrožena vrsta na slovenskih cestah, smo se za vas odločili poiskati najboljšo zaščitno opremo za vašo varnost . Nismo poskrbeli le za eno možnost, za vas smo našli kar dve vrhunski tehnološki kombinaciji, da vam lahko ponudimo še več izbire. Ko gre za vašo varnost, se ne držimo nazaj.

Za vas smo našli najboljša zaščitna motoristična oblačila z integrirano zračno blazino. Ker #motosvetovalci razumemo motoriste, smo se povezali z vrhunskimi strokovnjaki na področju razvoja in izdelave nosljivih AIRBAG sistemov. Yogi.si ekskluzivno predstavlja sodelovanje vrhunskih strokovnjakov na svojem področju, ki so združili vse svoje znanje in izkušnje za razvoj motorističnih oblačil z integriranimi ARIBAG sistemi. Poskrbeli so za udobje, estetiko in maksimalno varnost.

TRILOBITE RIDEKNOW Tech-Air

Pri nas že dobro znana in priljubljena blagovna znaka Trilobite® Premium Aramid Fashion predstavlja kolekcijo motorističnih jopičev, ki so bili zasnovani v sodelovanju z Alpinestars Tech-Air 5.

Kolekcija motorističnih jopičev Trilobite® predstavlja popolnoma novo funkcijo. Chevroon ARH 5.0 je posebej razvit element na hrbtni strani jakne, ki zagotavlja maksimalno udobje med nošenjem Tech-Air® 5 brezrokavnika z zračno blazino. Chevroon ARH 5.0 zahvaljujoč prilagodljivosti materialov preprečuje napetost in morebitni neprijeten občutek, ki bi ga lahko v običajni jakni povzročila dvignjena kontrolna enota na hrbtni strani Tech-Air® 5 brezrokavnika z zračno blazino.

Trilobite® Premium Aramid Fashion z modelnim letom 2021 predstavlja linijo motorističnih oblačil, kompatibilnih z elektronskim airbag sistemom Alpinestars Tech-Air 5, ki bo zagotovil vašo maksimalno zaščito na vseh motorističnih potovanjih. V to linijo spadajo motoristične jakne Trilobite RIDEKNOW Tech-Air® 2091, ki predstavljajo visokotehnološko izpopolnjeno vodoodporne touring jakne, namenjene najzahtevnejšim motorističnim uporabnikom in uporabnicam. Zunanji sloj jakne je izdelan iz izredno odpornega materiala Maxtex, ki ji zagotovi vzdržljivost, v notranjosti pa je snemljiva Tri-Tex® vodoodporna podloga (vodni stolpec 10.000 mm), ki zagotovi, da boste lahko jakno uporabljali v vseh vremenskih razmerah. Zahvaljujoč velikim zračnim odprtinam na sprednjem in zadnjem delu je jakna primerna tudi za vroče poletne dni. Za vašo dodatno varnost poskrbijo vložki kevlar materiala na komolcih, ramenih in hrbtnem delu ter SAS-TEC ščitniki. Posebna ergonomska zasnova Chevroon ARH 5.0 na hrbtnem delu skupaj s strateško postavljenimi raztegljivimi paneli in trakovi za nastavljanje širine pa bo poskrbela za vrhunsko prileganje in udobje med še tako dolgim nošenjem. Motoristi in motoristke, zagotovite si vrhunsko zaščito z uporabo motorističnega airbag sistema, ki zagotavlja tudi udobje in praktičnost, ter za svojo motoristična potovanja po vsem svetu izberite Trilobite RIDEKNOW Tech-Air® 2091.

Prav tako kot so ščitniki integrirani v motoristična oblačila, je najboljši način izboljšanja varnosti motoristov popolna integracija In&motion AIRBAG tehnologij v oblačila RST. V podjetju RST jim znanje, pridobljeno skozi dolgoletno delovanje na področju motorističnih oblačil, omogoča, da je varnost ostala v središču pozornosti pri razvoju novih izdelkov. Integrirane AIRBAG sisteme RST in In&motion že nekaj časa skupaj razvijata in izpopolnjujeta z uporabo v resničnem svetu. Prvi razvit izdelek z integriranim AIRBAG sistemom je postal dirkaški kombinezon RST V4.1, ki je bil rojen na najekstremnejšem dirkališču sveta – Isle of Man TT, vožnje dirkaških legend, kot sta Ian Hutchinson in Conor Cummins, pa so potrdile doseganje vseh potreb dirkačev njunega kalibra in zahtev razvojne ekipe RST. Preden je postal potrjen za RST kolekcijo 2020, so usnjen kombinezon RST V4.1 testirali tudi mednarodni dirkači Kenny Foray (MotoE), Alex Lowes (WSBK) ter seveda tudi ustanovitelj RST in prvak v prvenstvu British Super Twins Jonny Tower skozi vso sezono 2019 na dirkališčih po vsem svetu.

Ob razvoju dirkaškega kombinezona RST V4.1 pa so vse pridobljeno znanje prenesli tudi na nekatere druge izdelke. Tako so za nadgradnjo z ARIBAG sistemom izbrali najboljšo jakno iz posamezne kategorije, to so: usnjena jakna RST GT, tekstilna jakna RST GT in pa seveda legendarna touring/adventure jakna RST ADVENTURE-X.

Zakaj #motosvetovalci priporočamo motoristična oblačila RST z integriranim AIRBAG sistemom? Ker z aplikacijo In&motion omogočajo varnost več kupcem. Kako? Ponujajo možnost najema sistema in tako omogočajo še bolj varno vožnjo VEČ MOTORISTOM.

KAKO DO UPORABE INTEGRIRANEGA AIRBAG SISTEMA? ENOSTAVNO!!!

Izberite svoje motoristično oblačilo RST z integriranim AIRBAG sistemom, od nas pridobite sistem In&motion, obiščite spletno stran my.inemotion.com in ustvarite svoj račun, naložite si aplikacijo In&motion na vaš IOS ali Android pametni telefon, izberite svoj članski paket: sistem lahko kupite ali najamete (z možnostjo kasnejšega odkupa), aktivirajte svoj račun in uživajte v varni vožnji!

Če izberete članski paket najema, lahko sistem In&motion po treh letih odkupite ali pa pridobite novo generacijo sistema za nadaljnji najem. Vsem uporabnikom je na voljo še možnost nadgradnje sistema z dirkaškim algoritmom, namenjenim uporabi na dirkališčih.

Vseeno pa ne pozabite. Motociklizem je že sam po sebi tvegan in potencialno nevaren šport. Vsak motorist mora biti seznanjen s pravili motociklizma, poznati širok spekter potencialnih nevarnosti in se sam odločiti, ali sprejme tveganja. Čeprav mora vsak motorist uporabljati ustrezno zaščitno opremo ter biti med vožnjo z motorjem še posebej zbran in odgovoren, je treba razumeti, da nošenje INTEGRIRANIH AIRBAG SISTEMOV ne nadomešča nošenja drugih motorističnih oblačil in zaščitne opreme. Če želimo, da sistem zagotovi zaščito, ga je treba nositi skupaj z ustrezno motoristično opremo, vključno s čelado, ščitniki, škornji, rokavicami in drugimi ustreznimi elementi zaščitne opreme.

#motosvetovalci vas zaščitimo od nog do glave. S prijaznim nasmehom in polni informacij vas čakamo v Ljubljani in Velenju – vsekakor pa si vso našo ponudbo lahko ogledate tudi na naši spletni strani yogi.si.

