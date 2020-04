Premagal je tudi golfa: vsakih 35 sekund izdelajo novega

Napoved prenovljenega tiguana, ki bo na voljo tudi kot priključni hibrid. Foto: Volkswagen Volkswagen je pred dnevi objavil prvo skico letošnjega prenovljenega tiguana, svojega lani najuspešnejšega posameznega modela. Izdelali so jih 910.926 oziroma enega tiguana vsakih 35 sekund. Ta športni terenec je po podatkih iz Volkswagna na voljo v 80 odstotkih vseh svetovnih držav.

Od leta 2007 so jih pri Volkswagnu izdelali že več kot šest milijonov. Danes ga izdelujejo v štirih tovarnah na treh različnih celinah. To so tovarne v Wolfsburgu v Nemčiji, Kalugi v Rusij, Šanghaju na Kitajskem in Puebli v Mehiki. Če so jih leta 2007 izdelali 120 tisoč, so letno proizvodnjo do danes povečali že na 911 tisoč tiguanov.

Rast športnih terencev in ravnovesje s tradicionalnimi modeli

Volkswagen je bil sicer eden zadnjih (večjih) proizvajalcev avtomobilov, ki so skladno s trendi na trgu začeli izdelovati vse več različnih športnih terencev. Prodaja tega razreda sicer še ni dosegla svojega vrha, a vsaj števila posameznih modelov Nemci očitno ne bodo povečevali. Pomembno je postalo tudi ravnovesje med športnimi terenci in tradicionalnimi modeli (polo, golf, passat …).

"Ne potrebujemo še desetih dodatnih SUV. Paziti moramo. Imeti moramo portfelj modelov, ki bo na trgu učinkovit z vidika velikoserijske proizvodnje. Nobenega smisla ni imeti modela, ki bi jih letno prodali 30 ali 40 tisoč. V tem primeru ni zaslužka in osredotočili se bomo na tiste modele, ki so uspešni," je za britanski Autocar povedal Frank Welsch, ki je pri Volkswagnu odgovoren za razvoj.