Preiskave in pritožbe: Letala Adrie Airways na tleh

Adria Airways bi s šestimi letali saab 200 podvojila svojo floto. Foto: Adria Airways

Bankrotirani Švicarji za podvojitev flote Adrie Airways?

Kam so izginili milijoni Adrie Airways v Švici?

Kot smo že pisali, namerava Adria Airways v svojo floto dodati šest regionalnih turbopropelerskih letal saab 200. Del teh bi uporabljala za redne linije, preostale pa za čarterske polete. Vodstvo slovenskega letalskega prevoznika, ki je v lasti nemškega investicijskega sklada 4K Invest in ga zdaj vodi Holger Kowarsch, si od teh letal mnogo obeta in poudarja veliko povpraševanje s trga po tovrstnih letalih.

Švicarski tožilci preiskujejo razpad Darwin Airlines, letala so prizemljena

Toda letala so še vedno prizemljena na letališču na Brniku, razlog pa tiči v domnevno sumljivih okoliščinah bankrota švicarske družbe Darwin Airlines, je poročal letalski spletni potal Exyuaviation.

Adria Airways je lani julija dobila 99,9-odstotni delež v Darwin Airlines, jeseni pa je nato družba bankrotirala. Takrat so švicarski sodni organi začeli preiskavo okoliščin finančnega zloma podjetja. Zunanji vodja postopka bankrota jih je obvestil o domnevnih nepravilnostih v knjigovodstvu.

So letala prehitro prodali Američanom, ki jih namerava oddati slovenskemu letalskemu prevozniku?

Poleg tega se je zdaj zalomilo tudi pri postopku nakupa oziroma najema letal, ki bi od bankrotiranih Švicarjev prišli pod uporabo Adrie Airways. Letala je kupilo ameriško podjetje Jetstream Aviation Capital, ki jih namerava oddajati v uporabo slovenskemu letalskemu prevozniku.

Pritožili so se pri konkurenčni švicarski regionalni letalski družbi SkyWork Airlines, ki so po njihovih trditvah neupravičeno izostali iz postopka izbora kupca letal. Predstavniki družbe trdijo, da so na naslov stečajnega upravitelja Darwin Airlines naslovili dodatne poizvedbe in da nanje niso dobili odgovorov. Medtem so letala že prodali omenjeni ameriški družbi.

Oba zapleta bosta predvidoma še dodatno zamaknila začetek uporabe šestih Saabovih letal pod barvo Adrie Airways. Letala so sprva želeli uporabljati že od letošnjega marca, nato pa so začetek večkrat prestavili. Zadnji načrt je prve polete predvideval za letošnjo jesen.