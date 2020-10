Prefinjen kandidat iz ozadja

Oglasno sporočilo

Avtomobili prav gotovo niso le kup pločevine, plastike in blaga na štirih kolesih, sploh ker je med njimi tudi nekaj takšnih, ki iz slehernika zmamijo občudovanje, v njem zbudijo strast ter mu preprosto in zelo hitro zlezejo pod kožo.

Se strinjate? Seveda se, a za vsak primer dodajmo še to, da imajo nekateri avtomobili karakter, obline, šarm,… če že ne kar duše. Kar nekaj tega je ujetega tudi v sramežljivemu Peugeotu 308.

5 razlogov, zakaj novi Peugeot 308 zlahka navduši vsakogar - tudi tiste, ki nanj sprva sploh ne računajo.

1. Zunanjost - Mala šola oblikovanja

"Prijetno eleganten in poln zanimivih detajlov!" Takšen občutek mimogrede dobiš, ko ga uzreš. Naj bo na cesti, parkirišču ali v salonu, v klasični petvratni Berline ali karavanski SW različici , levji znak na avtih oznanja eleganco in všečno oblikovanje. Peugeot 308 je tudi zato prava umetnina, ki vzbuja občutek domačnosti, varnosti in elegance… in ne izstopa v kričeče ekstreme. Publika vseeno hitro dvigne palec ter mu prizna skladnost, ki prefinjenost in kanček luksuza nakazuje s kromiranimi elementi, prepričljiv nastop popularnega leva pa še dodatno poudari njegova prefinjena stilska prenova.

Nova modra barva karoserije Vertigo pa razkriva tudi drznost ter športno eleganco modela 308, če ne že kar dominanco. Poudarjen prednji del, razkriva zmogljivost vozila prek novega pokrova motornega prostora. Slednji obdaja prečno umeščeno okrasno masko z vzorcem šahovnice in športno zašiljen odbijač. Peugeot 308 ima nad prednjima žarometoma, full-LED vdelan še prepoznaven svetlobni podpis, ki dodatno poudari njegov temperament tako podnevi kot tudi ponoči.

Napredno in očem všečno tehnologijo opaziš tudi prek smernikov, ki smer nakazujejo s postopnim prižiganjem svetlobnih diod ter prednjih LED-meglenk. Na zadnjem delu že na prvi pogled očarajo na daleč prepoznavne luči v obliki treh levjih krempljev, ki so simbol blagovne znamke. Kakovost izdelave in končna obdelava sta nesporni, pozitivni odzivi pa se prenašajo tudi v notranjost in za volan.

2. Notranjost - Palec gor za eleganco in futurizem

Obstajajo kraji, kamor se vedno znova rad vrneš in med najljubšimi kotički bo gotovo tudi kabina Peugeota 308. Kar pridi bliže, odpri vrata in pokukaj v notranjost! Uporabnik, vajen tipično germanskega reda in stila bo gotovo pozitivno presenečen nad elegantno, ravno prav minimalistično in nič kaj pusto notranjostjo modela 308. Poklonil se bo visokokakovostnemu oblazinjenju, zelo udobnim sedežem, skrbno izbranim in usklajenim materialom ter izjemno natančni končni obdelavi. V notranjosti 308 tako prevladuje ambient, ki je do potankosti zasnovan za popestritev občutkov v vožnji.

Ne, za dolgčas in zehanje v Peugeotu 308 res ni prostora, sploh ko pred seboj uzreš novi 100-odstotno digitalni sistem i-Cockpit® , vključno s sredinskim kapacitivnim zaslonom na dotik sijočega videza ter 10-palčnimi digitalnimi merilniki za kompaktnim in prisekanim volanom.

Po zaslugi nove digitalne instrumentne plošče se vse koristne informacije z vožnjo prikazujejo nad volanom, prav v višini tvojih oči. Vozniške izkušnje lahko hkrati povsem prilagodiš svojemu okusu, saj lahko izbiraš med šestimi razpoložljivimi načini prikaza, med drugimi tudi tistega, ki ti omogoča spremljati navigacijo brez odmika pogleda s cestišča. Peugeot je z digitalnimi merilniki v novinca tako vdahnil precejšnjo mero futurizma ter z vrhunsko ergonomijo, prijaznostjo stikal in uporabljenih materijalov še izboljšal vozniško izkušnjo.

3. Tehnologija - Vzornik na mnogih področjih

Peugeot 308 se s svojo privlačno podobo in odličnim počutjem na kateremkoli sedežu zdi idealen sopotnik za nova doživetja, za piko na i pa poskrbijo tudi napredni varnostno-asistenčni sistemi ter najnovejša tehnologija, ki je preprosta za uporabo, pregledno umeščena in nudi občutek varnosti. Ja, res ima čisto vse, kar voznik potrebuje na svojih vsakodnevnih poteh.

Med funkcijami, ki v 308-ici utrjujejo domačnost, je funkcija mirror screen, ki združljiva s protokoli Mirrorlink, Android Auto in Apple Carplay podvoji vsebino z zaslona pametnega telefona na zaslonu na dotik. Ikone, aplikacije, funkcije,… vse je prav tam, kot na tvojem pametnem mobilniku.

Ker si lahko danes pomoč v malodane vsaki situaciji prikličemo le z nekaj kliki, tudi Peugeot 308 z bogatim naborom varnostno-asistenčnih vestno sledi sodobnim trendom ter ponuja pomoč na tisoč in en način. Kar zadeva izbor opreme za pomoč pri vožnji ima novi 308 na voljo sistem Visiopark s kamero pod kotom 180° na zadku in funkcijo Park Assist, ki rutinirano pomaga pri parkiranju. Samodejno zaviranje v sili zaznava pešce in kolesarje, podnevi in ponoči, od hitrosti 5 km/h do 140 km/h, lahko pa vključuje tudi opozorilnik na nevarnost naleta.

Peugeot 308 je opremljen tudi z aktivnim opozorilnikom na nenamerno menjavo voznega pasu s popravkom smeri vožnje od 65 km/h dalje, opozorilnik na voznikovo nepozornost pa ocenjuje stanje voznikove pozornosti na daljših vožnjah in pri hitrosti višji od 65 km/h, in sicer z analiziranjem mikro premikov volana. Novi 308 premore še samodejni preklop dolgih luči, prepoznavanje prometnih znakov za omejitev hitrosti in priporočeno hitrost, razširjeni sistem za prepoznavanje prometnih znakov ter aktivni sistem za nadzor mrtvega kota, vključno s popravkom smeri vožnje.

4. Udobje - S prilagodljivim tempomatom za čisto desetko

Za pravi cukrček med vožnjo - predvsem na avtocesti ali v gneči - velja prilagodljivi tempomat s funkcijo stop pri vozilih s samodejnim menjalnikom EAT8 ali s funkcijo 30 km/h pri vozilih z ročnim menjalnikom in nastavljivo varnostno razdaljo med vozili.

Le pomisli na jutranjo in popoldansko prometno konico, ali pa na vikend potepanja ter počitnice, ko se na magistralni cesti ali avtocesti - neredko tudi po polžje v gneči - voziš proti cilju. Prilagodljivi tempomat večino stvari med vožnjo opravi namesto tebe, saj samodejno vzdržuje nastavljeno hitrost ter hkrati uravnava varnostno razdaljo do vozila spredaj. Uporaba aktivnega tempomata močno zmanjšuje tveganje, da bi zaradi neupoštevanja ali nepravilne ocene varnostne razdalje glede na hitrost vožnje povzročil prometno nesrečo. Radar in kamera namreč ne poznata utrujenosti, se ne zmedeta, prav tako pa nista nikoli z mislimi drugje ali čustveno prizadeta.

Med ključne prednosti uporabe prilagodljivega tempomata v novi 308-ici sodi tudi povečanje udobja vožnje na daljših poteh. S pritiskom na gumbe enostavno nastaviš hitrost in varnostno razdaljo, radarski tempomat pa bo samodejno vzdrževal oba parametra. Z desno nogo ti sploh ni treba pritiskati plina, saj zna Peugeot 308 po zaviranju tudi samodejno pospešiti do nastavljene hitrostne meje, ko je pot pred vozilom spet prosta, s precej manj stresa pa voziš tudi v gostem prometu. Avto s funkcijo ustavi in spelji samodejno sledi toku prometa, vožnja je varnejša in udobnejša, splošno počutje za volanom pa si v Peugeotu 308 tudi na ta račun zasluži najvišjo oceno.

5. Vožnja – Popolno uglašen s cesto

Peugeot 308 je takšen avtomobil, zaradi katerega ti v glavi mimogrede naredi klik, v trebuhu skorajda začutiš metuljčke, po koncu vožnje pa kaj hitro občutiš tresavico kot posledico abstinenčne krize. "Hočem še!" si boš mislil, ko boš z roko gladil volan ter obujal spomine na zadnje kilometre.

Razočaran gotovo ne boš, naj bo stopnja adrenalina zanemarljiva ali pa v slogu formule 1 visoka.

Peugeot 308 ima zelo uravnoteženo podvozje, zato se bo na avtocesti izkazal z udobno vožnjo, dobro požiral neravnine in luknje na drugih cestah ter se zlahka dokazal med zavoji. Lega tam je presenetljivo dobra, meje zdrsa pa postavljene zelo visoko. V hitro odpeljanih ovinkih boš cenil še oporo, ki jo telesu ponujajo sedeži, pri vožnji v klanec in prehitevanjih pa bodo do izraza prišli potenca in prožnost bencinskih in dizelskih strojev.

Nekaj športnega pridiha doda še sistem Driver Sport, ki ga vklopimo s pomočjo gumba. Ta v kabino prinaša bolj glasen in športen zvok motorja, bolj odzivno stopalko za plin in trši občutek na volanu. A za krepak g-efekt, dvig adrenalina in nadpovprečno vodljivost vozila poskrbi natančen volan - ta je prijetno oziroma dirkaško majhen in spodaj prisekan. Odličen vozniški paket v novem Peugeotu 308 bo tako cenil vsak, ki se mu po žilah pretaka tudi nekaj dirkaške krvi ter rad kdaj pa kdaj "po moško" odpelje kak odsek.

Enako kot na pravi dirki tudi sicer v življenju ne zmaga vedno le favorit, ampak na prvo mesto skoči tudi kdo iz ozadja. Prav tak je novi Peugeot 308, ki zaradi vseh osvojenih točk "maturo" opravi z odliko.

