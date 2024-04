Predsednik odločno: baterije bo treba zmanjšati za polovico

Carlos Tavares, predsednik Stellantisa. Foto: Reuters Predsednik Stellantisa Carlos Tavers je izpostavil po njegovem mnenju ključne izzive za razvoj elektromobilnosti v naslednjem desetletju. Tavares ključno priložnost vidi v zmanjšanju mase baterij, kar bi pomenilo tudi manj potrebnih materialov za njihovo gradnjo. Do takega preboja je mogoče priti s tehnološkim in kemičnim napredkom, prav tako z večjo energijsko gostoto obstoječih baterij. Za enako kapaciteto energije so v tem primeru lahko baterije ustrezno manjše.

“Baterije bo treba zmanjšati za 50 odstotkov. Danes potrebuje baterija za doseg 400 kilometrov okrog 500 kilogramov materialov več kot bi jih potrebovali za klasičen avtomobil,” meni Tavares, ki tako zmanjšanje mase pričakuje v naslednjih desetih letih.

Stellantisov Peugeot nagovarja z velikimi baterijami

Ena ob obstoječih rešitev so že baterije tipa LFP, ki na primer ne potrebujejo kobalta. Evropski proizvajalci se jim za zdaj še večinoma izogibajo. Stellantis (enako tudi Renault) poskuša približati električna vozila do širše javnosti z zelo velikimi baterijami; peugeot 3008 bo imel baterijo v največji kapaciteti približno četrtino večjo kot jo ima primerljiva tesla model Y.

Taveres na Stellantisovem forumu, ki so ga letos po izstopu iz organizacije ACEA (Združenje evropskih avtomobilskih proizvajalcev) organizirali drugič, spregovoril tudi o vodiku.

“Bojim se, da je dostopnost za vodik trenutno velika težava. Stroški za vodik so izjemno visoki. Za bližnjo prihodnost to zagotovo ne bo rešitev za vsakodnevne voznike, izjema so lahko flote podjetij in velikih korporacij,” pravi Tavares.