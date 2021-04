Praznično razkritje: nov športni avtomobil z Daljnega vzhoda

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Toyota je do zdaj prodala več kot 200 tisoč vozil GT 86, to pa je naslednik GR 86. V Evropi ga letos še ne moremo pričakovati.

Toyota prek sodelovanja s Subarujem razkriva novi športni avtomobil GR 86. Naslednik modela GT 86 ob skoraj nespremenjenih merah prinaša predvsem večji in zmogljivejši (Subarujev) pogonski bencinski motor.

Leta 2012 je Toyota razkrila prvi športni avtomobil GT 86, in tudi pri nasledniku je osnovna usmeritev ostala enaka. Ponuditi vozniško zabaven avtomobil s pogonom na zadnji par koles, ki je ostro vodljiv in ima nizko težišče. Iz GT 86 so mu ime spremenili v GR 86, kar je v skladu s poimenovanjem športnih toyot družine Gazoo Racing. GR 86 je sestrski avtomobil že lani razkritega subaruja BRZ, ki pa ga v Evropi ne bodo prodajali.

Moč novega motorja znaša 173 kilovatov (235 "konjev"), največji navor pa je 250 njutonmetrov. Foto: Toyota

Največja sprememba je novi motor. Namesto dvolitrskega bo GR 86 poganjal Subarujev 2,5-litrski bencinski štirivaljnik. Ta bo še naprej atmosferski in brez turbinskega polnilnika. Njegova moč znaša 173 kilovatov (235 "konjev") pri sedem tisoč vrtljajih v minuti, največji navor pa je 250 njutonmetrov pri 3.700 vrtljajih. Motor se sicer zavrti vse do 7.400 vrtljajev v minuti.

Na zadnji kolesi se bo moč prenašala prek šeststopenjskega ročnega ali šeststopenjskega samodejnega menjalnika.

V primerjavi s predhodnikom jim je z večjim motorjem uspelo pospešek do 100 kilometrov na uro skrajšati za 1,1 sekunde. Ta sedaj znaša 6,3 sekunde.

Dimenzijsko sprememb skoraj ni, kljub večjemu motorju GR 86 pet kilogramov lažji

Dimenzijsko je novi avtomobil skoraj enak predhodniku. GR 86 je dolg 4,26 metra, širok je 1,77 metra, visok 1,31 metra in ima 2,57 metra medosne razdalje. Osnovna masa vozila znaša 1.270 kilogramov, kar je pet kilogramov manj kot do zdaj. Športni avtomobil je obut v 18-palčne pnevmatike (dimenzija 215 40 R18).

Za zdaj še ni znano, kdaj bo GR 86 na voljo kupcem v Evropi. Na Japonskem ga bodo začeli prodajati letos jeseni. Do zdaj je imela Toyota z GT 86 lepe prodajne uspehe, saj so jih prodali več kot 200 tisoč.

