Pravi tip za urbane avanture

Oglasno sporočilo

Po slovenskih cestah že vozijo prvi primerki Škodinega novega modela Kamiq, ki prednosti robustnega SUV-a združuje z aduti kompaktnega osebnega avtomobila. Rezultat? Večja oddaljenost od tal, več udobja ob vstopanju in izstopanju ter boljši pregled iz vozila. A to še zdaleč ni vse!

Zakaj je torej Kamiq vaš odličen mestni spremljevalec? Branje priporočamo tako tistim, ki v mestu živite, kot onim, ki v mestu delate ali se vanj le občasno zapeljete po opravkih.

Ker obvladuje razmere

V mestu je pogosto lahko zelo utesnjeno. Večkrat tako vozniku ne preostane drugega kot parkiranje na robniku. In prav tu pride do izraza višji odmik od tal, s katerim se kot sodobni mestni SUV ponaša Škodin Kamiq. Poleg tega lahko napreden parkirni asistenčni sistem poskrbi za samodejno parkiranje glede na smer vožnje (vzporedno in pravokotno). Roke dajte z volana, stopala s pedal in pustite, da Škoda Kamiq opravi parkirni manever namesto vas. Čarovnija? Ne, Park Assist!

Ker sam najde parkirno mesto

Sposobnost hitro in zanesljivo parkirati, ne da bi se morali prej voziti v krogih in iskati prosto parkirno mesto - kdo si ne bi želel česa takega? Kamiq izkorišča prednosti, ki jih ponuja mestna mobilnost, saj uporablja stalno internetno povezavo, da natančno izve, kje vas čaka prosto parkirno mesto, ter vas nato vodi do tja.

Ker je dovzeten za okolico

Naglica, napetost in nestrpnost, a hkrati tudi počasnost in stanje v kolonah - takšna so sodobna mesta. S prilagodljivim tempomatom in samodejnim menjalnikom se lahko vaš Kamiq brez težav zaustavi, ko dohiti počasi premikajočo se ali stoječo kolono avtomobilov, ko promet znova steče, pa spelje tudi vaš avto. Kamiq tudi spremlja okolico - prepoznava ne le avtomobile, ampak tudi motorna kolesa, mopede, kolesa in e-skuterje (in nanje ustrezno reagira).

Ker je okreten kot mačka

Kamiqove kompaktne dimenzije so kot nalašč za spretno krmarjenje po ozkih ulicah in enostavno parkiranje v podzemnih garažnih hišah in trgovskih centrih. Povišano sedenje vam omogoča boljši pregled nad tem, koliko prostora imate za manevriranje z avtomobilom, in hkrati olajša vstopanje in izstopanje.

Oglejte si video in se prepričajte o vseh Kamiqovih adutih!

Ker ste v njem vedno povezani

Kartica e-SIM v avtomobilu vas ohranja povezane s svetom in s prijatelji. Kamiq nenehno posodablja informacije o dogajanju na cesti in lahko vašo izbrano pot v primeru, da se promet pred vami nenadoma ustavi, v navigaciji takoj prilagodi. Visoko kakovostna internetna povezava je na voljo vsem potnikom prek interne dostopne točke Wi-Fi, ne glede na to, ali ste na poti ali pa ste si vzeli nekaj minut za počitek.

Ker vam napolni baterijo

Odpravili ste se od doma in pozabili napolniti baterijo telefona! Rešitev? Kamiq ima več USB C vmesnikov, prek katerih ga lahko polnite. In če nimate kabla? Ni problema! Odlagališče za telefon, imenovano PhoneBox, omogoča tudi za brezžično polnjenje. Preprosto položite tja svoj telefon in pustite avtomobilu, da opravi ostalo!

Ker niso vse ceste v mestu ravne

Strmo navzgor? Z lahkoto! Kamiq ima namreč na srečo sistem za pomoč pri speljevanju v hrib, zato vam naslednjič ni treba trpeti, preden se spopadete s speljevanjem na strmem pobočju. S tem sistemom pač ni mogoče, da bi med speljevanjem motor zastal.

Ker je lep

Tako kot sodobna arhitektura vas bo očarala tudi Kamiqova brezčasna oblika, in to ne glede na to, pod katerim kotom ga opazujete ali pod kakšno svetlobo se nahaja. Zadnje luči s svojo tradicionalno, a na novo dizajnirano obliko črke C jasno kažejo, da ima ta lepotec oblikovalske gene znamke Škoda. Kamiqov dinamičen in robusten videz je vzor za celoten kompaktni mestni SUV razred.

Ker se v njem lahko sprostite

Ne glede na to, ali aktivno vozite ali pa ste se ustavili, da bi si odpočili, se boste v Kamiqu vedno počutili odlično, in to tudi zahvaljujoč sedežem, oblečenim v kakovostno tkanino iz mikrovlaken Suedia, ki zaokrožajo prijetno notranjost.

Ker je tako enostavno upravljati s prtljažnikom

Kar zadeva vsakdanje življenje v mestni džungli, boste imeli s 400-litrskim prtljažnikom na voljo ves prostor, kar ga potrebujete. Še posebej, ker ga je mogoče še razširiti na zelo velikodušnih 1395 litrov, če le zložite zadnje sedeže. Pa še nekaj je zelo praktično: prtljažnik lahko s svojim ključem odprete in zaprete na daljavo.

Ker je priročen in obziren

Sodobna mesta potrebujejo sodobne junake. Vendar ne gre samo za to, da so v koraku s časom. Junaki morajo znati izkoristiti priložnosti in biti na pravem mestu ob pravem času, hkrati pa vedeti, kdaj je bolje počakati in naprej pustiti druge. Za Kamiq ni pomembno, da je prvi na cilju. Glavno je, da vi pridete na cilj pravočasno in z nasmehom ter da se med vožnjo odlično počutite.

Ker ve, kaj je res dobro

Kaj je najboljše pri življenju v mestu? Zbežati stran od njega, seveda - če le imaš pravega prijatelja za kaj takšnega. Kamiq je 24 ur na dan pripravljen, da vas popelje stran od mestnega vrveža. Strešne sani so vam v pomoč vsakič, ko se želite odpraviti na deželo in se zabavati. Kolesa, smuči, snežne deske, torbe za golf ... lahko enostavno prevažate, ne da bi posegli v prostor v prtljažniku.

Ker je odgovoren do okolja

Živite mestno življenje, a se trudite biti s svojimi dejanji okolju čim bolj prijazni. Tudi Kamiq s svojimi motorji je moral zadostiti strogim kriterijem za sodobne pogonske sklope, vključno z ekološkim motorjem CNG 1.0-TEC. Pravzaprav je Kamiq prvi SUV znamke Škoda, ki ga lahko poganja tudi stisnjen zemeljski plin!

Ker je na varnem tudi brez vas

Medtem ko boste vi po opravkih, bo vaš Kamiq v mestu ostal varen. Brezkontaktni sistem KESSY za prostoročno odklepanje, zaklepanje in zagon motorja namreč po 15 minutah neaktivnosti samodejno izklopi oddajanje signala, kar zmanjša tveganje za krajo in hkrati bateriji podaljša čas trajanja!