Pozor, BLACK FRIDAY tudi do –40 %! Primerno samo za avtomobilske navdušence.

Oglasno sporočilo

Vodilna slovenska specializirana spletna trgovina z dodatno opremo po meri vašega vozila Poleg najvišje kakovosti nas odlikujejo tudi celovita podpora, strokovna pomoč kupcem ter hitra dostava, saj naša spletna trgovina posluje z lastno zalogo. To nam omogoča, da je 95 odstotkov paketov odposlanih že v 24 urah od prejema naročila. Poleg naše lastne proizvodnje gumi tepihov in gumi korit Gledring® boste pri nas na enem mestu našli skrbno izbrane izdelke dobro uveljavljenih proizvajalcev na svetovnem in evropskem trgu. Trajanje popustov: od 27. 11. do 30. 11. 2020

GUMI TEPIHI GLEDRING – 20 % CENEJE

Na voljo že od: 22,90 €

Gledringi so svetovni prodajni hit, saj jih poleg kakovosti, ki je že desetletja sinonim naših tepihov, odlikuje tudi atraktivni dizajn, ki je primeren za enostavno čiščenje. Gledringi so prejemniki nagrade za kakovost in dizajn avtomobilistične revije Autobild.

GUMI KORITA GLEDRING – 20 % CENEJE

Na voljo že od: 30,90 €

Iščete kakovostno in popolno zaščito prtljažnika po meri vozila? Gumi korito Gledring je za vas prava rešitev, saj poleg svojega hermetičnega prileganja in petletnega jamstva na kakovost ponuja tudi večfunkcionalno zaščito odbijača ali podrtih sedežev z dodatno preprogo Multimat®.

STREŠNI NOSILCI NORDRIVE – 20 % CENEJE

Na voljo že od: 74 €

Strešni nosilci Nordrive so popolna rešitev za prevoz dodatne prtljage na strehi vašega vozila. Oblikovani so aerodinamično in po meri vašega vozila. Zaradi svoje visoke kakovosti ponujajo petletno jamstvo. V naši ponudbi lahko najdete strešne nosilce za osebna in tudi tovorna vozila.

Senčniki po meri CARSHADES do 25 % CENEJE

Na voljo že od: 80,00 €

S senčniki po meri svojega vozila boste svoje potnike zaščitili pred UV-žarki in nadležnim soncem, ki ponavadi moti vaše otroke med vožnjo. Senčniki se enostavno namestijo in snamejo brez poseganja v vozilo.

Vabimo vas, da preverite še preostalo izbrano ponudbo na spletni strani withcar.si in si zagotovite akcijske cene Black Friday do –40 % že danes.

Naročnik oglasnega sporočila je Gledring.