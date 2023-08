Po Volkswagnu tudi Ford: še en užitkarski kombi #foto

Foto: Ford Z izjemo iztegljivega strešnega dela in nameščenega senčnika je navzven novi Fordov nugget videti kot klasični transit custom, torej njihov priljubljeni potniško naravnan kombi. Bistvene spremembe za potrebe brezskrbnega potepanja so nameščene v notranjosti, ki so jo za Ford predelali pri podjetju Westfalia. To je bilo dolgo partner tudi Volkswagna pri modelu california.

Notranjost ima tri ločene dele za spanje, kuhinjo in bivanje. Zgornji bivalni del je elektronsko iztegljiv. Sprednji sedeži so vrtljivi za 180 stopinj, kar omogoča večjo prilagodljivost bivalnega dela. Za zgornji spalni del je mogoče dodatno naročiti sončne celice, spodaj med dodatki pri Fordu omenjajo ogrevane sedeže in zadnjo klop. Kuhinjski del so postavili v zadnji del kombija, in sicer v obliki črke L. Kuhinjski pult je 20 odstotkov večji kot prej. Del serijske opreme so zunanja miza in stoli.

Osnova bo dizelski motor

Pri Fordu napovedujejo boljše vozne lastnosti. Klasično izbiro pogona predstavlja dvolitrski dizelski motor z močjo 168 "konjev", ki je povezan z osemstopenjskim samodejnim menjalnikom. Na drugi strani bo tudi Fordov priključno-hibridni pogon, kjer pa 2,5-litrski bencinski in dodatni elektromotor zagotavljata sistemsko moč 229 "konjev". Kapaciteta vgrajene baterije je dobrih 11 kilovatnih ur, kar bo omogočalo nekaj deset električno gnanih kilometrov. Pri Fordu obljubljajo tudi štirikolesni pogon.

Ford je nuggeta razkril na sejmu karavaninga v Düsseldorfu, torej na istem mestu, kjer je koncept nove californie prvič pokazal tudi Volkswagen.

Foto: Ford

