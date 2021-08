Po tridesetih letih se vrača legendarni lamborghini #video

Lamborghinijev countach velja za enega najbolj prepoznavnih avtomobilskih modelov na svetu, ki je buril domišljijo otrok v osemdesetih in devetdesetih letih. Countach LP 800-4, kot je neuradno njegovo ime, bo prav tako oblikovan v klinastem slogu, a za zdaj razen privlačnega videonapovednika in zakrite fotografije ni znanega praktično nič oprijemljivega.

"Uresničujemo sanje. To smo naredili s klasičnim countachom v sedemdesetih in to bomo naredili še enkrat," so zapisali pri Lamborghiniju.

Izdelali bodo le 112 avtomobilov

Če sklepamo po fotografiji, lahko pri novem countachu pričakujemo prepoznavno klinasto obliko, ki je najbolj zaznamovala originalnega countacha. Čeprav se bo zgledoval po svojem predhodniku, bo novodobni countach zagotovo bolj aerodinamičen in nedvomno opremljen z vsemi najnovejšimi varnostnimi pomagali.

Čeprav Italijani ne razkrivajo nobenih informacij, so se na spletu že pojavila prva ugibanja, ki napovedujejo dvanajstvaljni hibridni motor s 588 kilovati in štirikolesni pogon. K sreči na razkritje ne bo treba čakati več mesecev, saj bo Lamborghini novodobnega countacha razkril na dogodku Monterey Car Week. Po neuradnih podatkih bodo izdelali vsega 112 avtomobilov z vstopno ceno tri milijone evrov.

Foto: Lamborghini