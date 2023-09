Po katastrofi pet avtomobilov in tovornjak za prizadete občine

Vodstvo skupine Emil Frey Slovenija je županom občin Črna na Koroškem, Luče, Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem danes v Ljubljani predalo osebna vozila, ki jih je skupina donirala kot pomoč po poplavah. Občini Ljubno pa so v polletno uporabo predali Mercedesovo tovorno vozilo acros z že izvedeno nadgradnjo.

Kot je ob predaji vozil povedal generalni direktor skupine Emil Frey Slovenija, ki med drugim zastopa znamke Citroen, Fiat, Mercedes-Benz in Peugeot, Jožko Tomšič so po letošnjih uničujočih poplavah takoj priskočili na pomoč s prostovoljnim delom in finančnim prispevkom. Pomagali so tudi svojim zaposlenim, ki so utrpeli škodo.

"Ker smo družbeno odgovorno podjetje, smo uresničili tudi idejo, da podarimo pet avtomobilov in omogočimo brezplačno šestmesečno uporabo tovornega vozila," je dejal. Podarjenim vozilom so dodali tudi pet let brezplačnega vzdrževanja.

Foto: Žiga Intihar

Manjšim občinam bodo vozila prišla zelo prav

Županja Občine Črna na Koroškem Romana Lesjak je potezo družbe izpostavila kot primer izredne solidarnosti. "Avtomobil bomo uporabljali s poslanstvom, da Črno znova spravimo na noge. Prišel nam bo prav pri intervencijah, ki jih imamo od jutra do večera," je poudarila.

Župan Občine Ljubno Franjo Naraločnik je izrazil zadovoljstvo, da je tudi skupina Emil Frey slišala njihova opozorila o pomanjkanju težke mehanizacije. "S pomočjo tega tovornjaka, ki ga bomo brez dvoma znali pametno uporabiti, bomo lahko pri sanaciji še bolj učinkoviti," je dejal. Upa, da bo ta akcija obenem spodbudila še kakšno podobno.

Kot so napovedali drugi župani, bodo avtomobile med drugim uporabljali za prevoz starejših občanov in otrok, dodatno prevozno sredstvo pa jim bo prišlo prav tudi pri drugih vsakodnevnih nalogah, ki jih v času sanacije posledic poplav ne manjka.

Nakup novega avtomobila je za manjše občine že v običajnih pogojih velik zalogaj, še toliko bolj pa po letošnji vremenski ujmi.

Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar

Foto: Žiga Intihar