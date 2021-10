Pleza iz prevrnjenega avtomobila, vanj nato prileti naslednji

Ceste v zaledju Poreča so včeraj gostile predzadnji reli za državno prvenstvo v Sloveniji. Zmaga in že peti naslov državnega prvaka za Roka Turka (hyundai i20R5), v ozadju pa so istrske ceste v past ujele mnoge tekmovalce.

Peugeot 106 posadke Benčina-Kobal po nesreči. Foto: Gregor Pavšič Največ sreče v nesreči sta imela Blaž Benčina in sovoznica Rebeka Kobal. Posadko v peugeotu 106 je na hitrem levem ovinku odneslo s ceste, s stranjo sovoznice sta zadela v drevo, udarec pa je avtomobil prevrnil na voznikov bok in zasukal pravokotno na cesto. Minuto za njima je bila na poti že naslednja posadka Ravenščak-Ravenščak (ford fiesta rally4). Slovenca sta se izvlekla iz prevrnjenega dirkalnika, sovoznica Kobalova pa je stekla proti ovinku, da bi na oviro na cesti opozorila omenjeno hrvaško posadko. Bilo je prepozno. Na posnetku se jo na notranji strani ovinka vidi, kako na bregu poskuša mahati Hrvatoma. Toda bila sta prehitra, tudi onadva sta na pesku oddrsela in zadela v peugeota.

Benčina je v zadnjem hipu uspel skočiti z boka avtomobila in se umakniti nekaj metrov. Udarec fieste v bok je bil tako močan, da je peugeota celo prevrnilo nazaj na kolesa. Benčina je čutil bolečine v hrbtu, a po pregledu v bolnišnici so ga že odpustili domov.

Rok Turk že petič zaporedoma državni prvak v reliju

Poreški reli je bil precej drugačen od letošnjih relijev v Sloveniji. Hitre in popeskane istrske ceste so prinesle veliko pasti in že na obeh petkovih kratkih hitrostnih preizkušnjah je kar nekaj posadk zapeljalo s ceste. Tudi favorit Rok Turk (hyundai i20 R5) je hitro dobil opozorilo, da bo moral na tokratnem reliju še posebej paziti in obenem napadati na vso moč. Med Slovenci resnega tekmeca ni imel, zato pa se je z gosti iz Madžarske pomeril za prestižno zmago v skupni razvrstitvi. Prav na zadnji preizkušnji je dokončno strl odpor Madžara Klausza (škoda fabia R5) in tako na najlepši način potrdil peti zaporedni naslov državnega prvaka.

“Za take dirke živimo. Pa ne toliko zaradi rezultata, temveč zaradi vožnje in lova za desetinkami. Hvala Klauszu za prihod in odlično dirko. V petek sem se zavrtel, kar je še popestrilo dirko. Hitrostne preizkušnje so bile kratke in zato ni bilo mogoče narediti večje razlike. Zadnja preizkušnja pa je bila vendarle nekoliko preveč tehnična za Madžara in zato sem pričakoval prav tam večjo prednost,” je po zmagi povedal Turk.

Rok Turk in Vili Ošlaj (hyundai i20 R5) sta bila letos v slovenskem državnem prvenstvu nedotakljiva. Foto: Uroš Modlic

Reli Poreč - slovensko državno prvenstvo



1. Turk-Ošlaj (hyundai i20 R5) 43:56,3; 2. Zrinski-Vidmar (ford fiesta R5) + 2:54,8; 3. Grossi-Berlot (peugeot 208 rally4) + 3:17,1; 4. Škulj-Ocvirk (ford fiesta rally4) + 3:31,9; 5. Fakin-Fakin (ford fiesta rally4) + 3:36,3; 6. Medved-Šavelj (ford fiesta rally4) + 3:46,6; 7. Žakelj-Selan (peugeot 208 R5) + 4:01,8; 8. Mlinar-Mlinar (peugeot 208 R2) + 4:25,1; 9. Prunk-Vihtelič (peugeot 208 R2) + 5:29,0; 10. Čendak-Kavčič (opel adam cup) + 5:55,8; …

Grossi z novo zmago vozi proti naslovu prvaka

V slovenskem državnem prvenstvu danes drugi Aleš Zrinski (ford fiesta R5, sovoznik Rok Vidmar), ki je za Turkom zaostal za skoraj tri minute. Ob odstopu Darka Peljhana (VW polo proto) je bil tretji Marko Grossi (peugeot 208 rally4), tokrat 22,3 sekunde za Zrinskim. Grossi je bil vesel predvsem zmage v diviziji II državnega prvenstva, s čimer si je močno odprl vrata do naslova državnega prvaka. Lani se mu je ta izmuznil ravno z napako na cestah okrog Poreča.

“Dirka je bila zame psihološko zelo težka, taka pa je tudi že cela sezona. Dobre pogoje za dirkanje imam in zato moram tudi jaz nekaj pokazati nazaj. Reli je bil težak, že v petek popoldne sem poškodoval avtomobil in spoznal, da ne bo lahko. V nadaljevanju sem bil zelo zadovoljen s hitrostjo in lepo zmago,” je veselo razlagal Grossi.

Aleš Zrinski in Rok Vidmar (ford fiesta R5) tokrat druga v slovenskem DP, a skoraj tri minute za Turkom. “Počasi se sestavljam, a še posebej na drsečih hitrih ovinkih preveč pazim in tam se zaostanek veča najhitreje,” pravi Zrinski. Foto: Uroš Modlic

Marko Grossi in Tara Berlot (peugeot 208 rally4) sta na prvi hitrostni preizkušnji poškodovala sprednji levi del dirkalnika, v nadaljevanju pa sta vozila v svojem slogu in spet zmagala. Foto: Uroš Modlic

Prvih pet v diviziji II le v pol minute

V diviziji II je bil z zaostankom, 14,8 sekunde tokrat drugi Mark Škulj (ford fiesta rally4, sovoznik Uroš Ocvirk), tretja pa sta bila Jernej in Gregor Fakin (ford fiesta rally4). Fakin je za Škuljem zaostal za 4,4 sekunde, Jan Medved (ford fiesta rally4, sovoznik Izidor Šavelj) pa za bratoma Fakin le 10,3 sekunde. Prve štiri posadke divizije II so reli končale v razmaku pol minute

Matic Humar in Matic Peternel (renault clio), državna prvaka v diviziji 3. Foto: Uroš Modlic

Naslov državnega prvaka tudi za Matica Humarja (renault clio RS, sovoznik Matic Peternel). Z novo zmago, tokrat pred Miranom Fabjanom (lancia delta), je Idrijčan potrdil naslov državnega prvaka.

V diviziji I odličen dvoboj do zadnjega metra med Nejcem Mrakom (suzuki swift, sovoznik Darko Vončina) in Luko Brusom (renault clio rally4, sovoznik Mitja Ločnikar). Mrak je z relijem odlično začel in si že na prvih hitrih kilometrih privozil odločilno prednost. Brus je v nadaljevanju relija zmanjševal zaostanek, a Mrak je imel v cilju še 6,4 sekunde prednosti. Ob Mrakovi zmagi se je prednost Brusa v skupnem seštevku zmanjšala in tako bo na zadnjem reliju v Idriji med njima potekal neposreden obračun za naslov državnega prvaka.

Tretje mesto v diviziji I tokrat za Primoža Kačiča (MG ZR 105, sovoznik Aljaž Černigoj), četrta je bila posadka Jereb-Vidmar (VW polo), peta pa Kresnik-Cotič (zastava yugo).

Vožnja na vso moč Nejca Mraka in Darka Vončine (suzuki swift) se je obrestovala s pomembno zmago v diviziji 1. Mrak je zmanjšal zaostanek za Brusom, če bi bil tokrat drugi, bi bile zanj možnosti za naslov le še teoretične. Foto: Uroš Modlic

