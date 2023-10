Pet ur vožnje iz Ljubljane: Avstrijci gostijo spektakel

Konec tedna bo na severu Avstrije potekal del predzadnjega relija za svetovno prvenstvo, kjer so si organizacijske moči razdelile Češka, Nemčija in Avstrija. Štart v Pragi, središče v nemškem mestu Passau pri Munchnu.

Avtomobilski navdušenci so tudi v Sloveniji pred dnevi pozdravili uradni koledar svetovnega prvenstva v reliju za leto 2024. Del koledarja bo spet Hrvaška, ki bo gostila četrti reli prihodnje sezone. Ta se bo začela v Monte Carlu, nadaljevala na Švedskem, nato sledi reli Safari v Keniji - tokrat spet okrog tradicionalnega velikonočnega termina. Karavana bo nato prispela na Hrvaško, kjer bo reli potekal od 18. do 21. aprila.

Take prizore bomo na Hrvaškem videli tudi v letu 2024. Foto: Red Bull

Kalle Rovanpera je na dobri poti, da ubrani lanski naslov svetovnega prvaka. Foto: Guliverimage

Že čez nekaj dni pa se bo svetovno prvenstvo spet močno približalo Sloveniji. Od četrtka do nedelje bo potekal reli Central Europe, predzadnji v letošnji sezoni. To bo zanimiv poizkus organizacije relija kar v treh različnih državah in sicer Češki, Nemčiji in Avstriji. Štart relija bo gostila Praga, središče s servisno cono pa bo nemško mesto Passau. Ta leži 400 kilometrov od Ljubljane.

V petek bodo hitrostne preizkušnje potekale na Češkem, v soboto pa nato pripelje reli tudi v Avstrijo. Omenjeni Passau je tik ob nemško-avstrijski državni meji, sobotne tri različne preizkušnje (vse se vozijo po dvakrat) pa so čez mejo v Avstriji. Od Ljubljane so podobno kot Passau oddaljene približno pet ur vožnje z avtomobilom. Nedeljski del relija nato gosti Nemčija, kjer bo v Passsau tudi cilj.

Naši severni sosedi letos praznujejo 50-letnico relija Alpenfahrt, ki je leta 1973 sestavljal sploh prvo uradno svetovno prvenstvo v reliju.

Med proizvajalci je Toyota že potrdila naslov svetovnega prvaka, med vozniki se ta nasmiha njihovemu dirkaču Kalleju Rovanperi. Dva relija pred koncem sezone ima 31 točk prednosti pred moštvenim kolegom Elfynom Evansom.