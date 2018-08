Osupljivo: Takšnega robota so razvili pri Akrapoviču #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Testni kilometri so nepogrešljiv del razvojnega procesa, zato so pri Akrapoviču izdelali pravega robota za vožnjo motocikla v laboratoriju.

Akrapovičev robot se imenuje Durability Dyno. Razvili so ga za izpeljavo dolgotrajnih testnih voženj v nadzorovanih pogojih, ki so namenjeni nadaljnjemu razvoju izpušnih sistemov iz Ivančne Gorice.

Robot neprekinjeno vozi motocikel, samodejno tudi doliva gorivo

Čeprav bodo še naprej izvajali testiranja izpušnih sistemov tudi v realnem cestnem prometu in na dirkališčih, je laboratorijska osnova pridobivanja podatkov v enakih pogojih nepogrešljiva za temeljito analizo podatkov.

Povsem samostojni robotski sistem ima lasten sistem za dolivanje goriva, zato med testi ni treba prekinjati procesa. Motocikel vozi robot, ki vrti ročico za plin, stiska sklopko in zavoro ter pretika prestave, ta samodejni pogon pa so pri Akrapoviču razvili sami. Z 200-kilovatnim električnim motorjem lahko sistem izkoristi del porabljene energije in prek rekuperacije napaja del potrebne elektrike za ventilacijo sistema.

Foto: Akrapovič

Foto: Akrapovič