Ostri ovinki vklesani v zid: tako osupljive ceste še niste videli

Med francoskim Lyonom in italijanskim Torinom se kakih 800 kilometrov od Ljubljane nahaja eden najbolj spektakularnih cestnih vzponov na svetu. To so tako imenovane "lasnice" ali 180-stopinjski ostri ovinki Montvernierja. V skalo vklesana cesta je gostila tudi že kolesarsko dirko Tour de France.

Prelaz Col du Chaussy se nahaja v francoskih savojskih Alpah. Prelaz je visok 1.533 metrov, najbolj znan odsek ceste proti vrhu pa je začetni del med Pontamefreyjem in Montvernierjem z zaporednimi ostrimi ovinki. Cesta tam je vklesana v skalo in avtomobilisti, motoristi ter kolesarji se tam vzpenjajo skoraj navpično. Ta prvi del ceste je postal znan kot "lasnice" (180-stopinjski ovinki) Montvernierja.

V le treh kilometrih ima cesta kar 18 takih ostrih ovinkov, od tega 17 v zgolj dveh kilometrih. V povprečju čaka tu voznika, motorista ali kolesarja tak oster ovinek vsakih dobrih sto metrov. V skupno 3,4 kilometra dolgem vzponu se cesta dvigne z nadmorske višine 505 na 782 metrov. V tem delu znaša povprečni naklon od osem do devet odstotkov.

V le treh kilometrih ima cesta kar 18 takih ostrih ovinkov, od tega 17 v zgolj dveh kilometrih. Foto: Wikimedia Commons

Cesto so gradili šest let, in sicer med leti 1928 in 1934. Tako so tudi povezali dolino z vasico Montvernier.

Ta vas je tako leta 2015 tudi prvič gostila etapo kolesarske dirke Tour de France in takrat so ta odsek spremljevalci opisovali kot enega najlepših odsekov v profesionalnem kolesarstvu.

Cesta se nahaja v dolini Maurienne, ki velja za pravo meko kolesarstva v Franciji. Blizu je nekaj najbolj slavnih francoskih kolesarskih vzponov kot so Galibier, Iseran, Madeleine, Glandon …

Do vrha prelaza je cesta dolga 14 kilometrov

Cesta do vrha prelaza je sicer mnogo daljša. Tja je mogoče priti iz mesta La Chambre, v tem primeru je vzpon dolg 14,4 kilometra, cesta pa se v tem času dvigne za 1.062 višinskih metrov.

V primeru dostopa iz mesteca Pontamafrey je vzpon dolg 14 kilometrov, voznik pa premaga 1.031 višinskih metrov. V obeh primerih je povprečni naklon 7,4-odstoten.

Ko slavni odsek obišče karavana kolesarske dirke Tour de France:

Foto: Reuters

Foto: Reuters