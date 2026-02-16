Tehnologija dirkaških simulatorjev je zadnja leta v velikem porastu in pravi zabavno-dirkaški center z naprednimi simulatorji je zdaj dobila tudi Ljubljana.

V ljubljanskem BTC je ta konec tedna svoje prostore uradno odprl Drivezone, kjer je na voljo šest simulatorjev - tako fiksnih kot tudi s tehnologijo gibanja. Osrednja platforma za simulacije je Assetto Corsa, med razpoložljivimi tujimi dirkališči pa je tudi hrvaški Grobnik.

Center bo priložnost za stik navdušencev z vrhunskimi dirkalniki v digitalni obliki, morda pa katerega med njimi zamika tudi skok v pravi dirkaški svet. V zadnjih letih je tudi na mednarodni ravni s področja simulatorjev v pravi športni svet napredovalo več obetavnih tekmovalcev.

Video - utrinki z otvoritve

Mark Kastelic, aktualni Avtomobilist leta po izboru Zveze za avtošport AŠSLO. Foto: Anže Novak

Nov center je zanimiv tudi zato, ker pod okriljem Zveze za avtošport AŠSLO letos spet poteka državno digitalno prvenstvo v reliju in krožnohitrostnih dirkah. Gost na otvoritvi je bil tudi Mark Kastelic, aktualni Avtomobilist leta, ki se je v Ljubljano ravno vrnil s testiranja dirkalnika GT3 v Valenciji. Kastelic je postavil prve čase na simulatorju in dal gostom pravi izziv za primerjavo.

“Izkoristili smo koncept podobnih centrov v Nemčiji, kjer je ta scena že zelo razvita. Primere dobre prakse smo pripeljali v Slovenijo in jih prilagodili našemu okolju. Imamo tri gibljive in tri fiksne simulatorje. Za dobavitelje ohišja simulatorjev smo izbrali proizvajalca iz Portugalske, ki smo jih spoznali na sejmu v Dortmundu. Volani, pedali in menjalnik so italijanski. Vse te komponente smo uspeli sestaviti v dobro delujočo enoto, kar sploh ni samoumevno. Pri tem je veliko vlogo odigral naš Alen Ostrvica,” je koncept centra razložil Žiga Primc. Poleg Ostrvice sta v osrednji ekipi še Filip Božič in inštruktor Leonard Mesojedec.

