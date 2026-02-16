Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Ponedeljek,
16. 2. 2026,
6.57

41 minut

V ljubljanskem BTC so postavili šest simulatorjev

Od simulatorja do prave steze: Ljubljana z novim dirkaškim središčem #foto

Gregor Pavšič

Drivezone | Foto Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Tehnologija dirkaških simulatorjev je zadnja leta v velikem porastu in pravi zabavno-dirkaški center z naprednimi simulatorji je zdaj dobila tudi Ljubljana.

V ljubljanskem BTC je ta konec tedna svoje prostore uradno odprl Drivezone, kjer je na voljo šest simulatorjev - tako fiksnih kot tudi s tehnologijo gibanja. Osrednja platforma za simulacije je Assetto Corsa, med razpoložljivimi tujimi dirkališči pa je tudi hrvaški Grobnik.

Center bo priložnost za stik navdušencev z vrhunskimi dirkalniki v digitalni obliki, morda pa katerega med njimi zamika tudi skok v pravi dirkaški svet. V zadnjih letih je tudi na mednarodni ravni s področja simulatorjev v pravi športni svet napredovalo več obetavnih tekmovalcev. 

Video - utrinki z otvoritve

Mark Kastelic, aktualni Avtomobilist leta po izboru Zveze za avtošport AŠSLO. | Foto: Anže Novak Mark Kastelic, aktualni Avtomobilist leta po izboru Zveze za avtošport AŠSLO. Foto: Anže Novak Priložnost tudi za primerjavo s pravimi dirkači

Nov center je zanimiv tudi zato, ker pod okriljem Zveze za avtošport AŠSLO letos spet poteka državno digitalno prvenstvo v reliju in krožnohitrostnih dirkah. Gost na otvoritvi je bil tudi Mark Kastelic, aktualni Avtomobilist leta, ki se je v Ljubljano ravno vrnil s testiranja dirkalnika GT3 v Valenciji. Kastelic je postavil prve čase na simulatorju in dal gostom pravi izziv za primerjavo. 

“Izkoristili smo koncept podobnih centrov v Nemčiji, kjer je ta scena že zelo razvita. Primere dobre prakse smo pripeljali v Slovenijo in jih prilagodili našemu okolju. Imamo tri gibljive in tri fiksne simulatorje. Za dobavitelje ohišja simulatorjev smo izbrali proizvajalca iz Portugalske, ki smo jih spoznali na sejmu v Dortmundu. Volani, pedali in menjalnik so italijanski. Vse te komponente smo uspeli sestaviti v dobro delujočo enoto, kar sploh ni samoumevno. Pri tem je veliko vlogo odigral naš Alen Ostrvica,” je koncept centra razložil Žiga Primc. Poleg Ostrvice sta v osrednji ekipi še Filip Božič in inštruktor Leonard Mesojedec. 

Drivezone | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Drivezone | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Drivezone | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Drivezone | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Drivezone | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

