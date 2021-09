Obljuba Volva: novi avtomobili bodo brez usnja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Električni volvo C40 recharge tako v notranjosti nima klasičnih usnjenih dodatkov, enak pristop pa bo Volvo uporabil tudi pri vseh naslednjih električnih vozilih. Ker so pri Volvu napovedali, da bodo leta 2030 prodajali le še električna vozila, se torej klasično usnje umika iz celotne njihove ponudbe.

Foto: Volvo

Za tak korak so se odločili zaradi etičnih pogledov in tudi problematike, ki jo prekomerna živinoreja predstavlja za količino toplogrednih plinov. Ta predstavlja kar okrog 14 odstotkov vseh globalnih toplogrednih plinov, ki so posledica človeške aktivnosti.

Volvo namerava leta 2025 delež materialov iz recikliranih ali naravnih virov povečati na 25 odstotkov. Istega leta bodo od svojih dobaviteljev prav tako zahtevali, da pri proizvodnji uporabljajo le še električno energijo iz obnovljivih virov.

Glede materialov pa še to: Volvo je za notranjost vozil izumil svoj material z imenom nordico. To je oblazinjenje, ki izhaja iz reciklirane plastike, naravnih materialov trajnostnih skandinavskih gozdov in recikliranih plutastih zamaškov iz vinske industrije.

Foto: Volvo

Foto: Volvo

Foto: Volvo