Obiskali lopova, našli izjemno zbirko avtomobilskih klasik #foto

Medtem ko so v Španiji preiskovali ukradeno težko gradbeno mehanizacijo, so pri storilcu našli še neverjetno zbirko avtomobilskih klasik. Tudi te je ukradel, namenjene pa so bile nadaljnji prodaji.

Pristojni organi v španski Baskiji so preiskovali krajo tritonskega gradbenega generatorja. Sled jih je vodila do kmetijskega objekta v okolici Gaterie, kjer so res tudi našli ukraden generator in tovornjak, s katerim so si pri kraji pomagali. Tam so aretirali 42-letnika, pri katerem so našli še dve nelegalni puški in okrog 10 tisoč evrov »sumljivega« izvora.

Med njimi so predvsem znameniti športni avtomobili, nekateri so bili tudi homologacijski modeli tovarniških dirkalnih avtomobilov. Foto: policija Erzaintza Ukradena zbirka 26 klasik iz osemdesetih in devetdesetih let

Toda pravo presenečenje je sledilo, ko so se preiskovalci odločili še nekoliko natančneje raziskati celotno poslopje. V enem izmed prostorov so namreč našli 26 avtomobilov, ki jih lahko mirno uvrstimo med klasike osemdesetih in devetdesetih let prejšnjega stoletja, je poročal španski

Med njimi so predvsem znameniti športni avtomobili, nekateri so bili tudi homologacijski modeli tovarniških dirkalnih avtomobilov. Po poročanju španskih medijev so jih nameravali prodati, nekatera so imela tudi ponarejene serijske številke.

V zbirki ukradenih avtomobilov so bili renault 5 turbo, lancia delta HF integrale, mitsubishi lancer EVO6 (tudi v omejeni seriji Tommi Makinen), BMW M3 E30, BMW M3 E36, ford escort RS cosworth, ford sierra RS500 cosworth (ena izmed 500 izdelanih), mercedes-benz 190E cosworth evolution II (eden od 502 izdelanih), peugeot 205 GTI ...

Foto: policija Erzaintza

