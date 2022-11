Novost za Mazdo: vrača se podaljševalnik dosega

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mazdin električni avtomobil MX-30 je zaradi visoke cene in zelo majhnega dosega pričakovano prodajna neuspešnica, Japonci pa bodo avtomobilu zdaj namenili novo različico s podaljševalnikom dosega. Podobno je imel pred slabimi desetimi leti dodatni bencinski motor, ki je po potrebi generiral elektriko, tudi BMW i3.

Lahko ta novost poveča zanimanje za avtomobil?

Mazda bo v MX-30 vgradila Wanklov rotacijski motor. Za zdaj ni znana njegova prostornina, prav tako ne, ali bodo povečali moč elektromotorja. MX-30 ima elektromotor z dobrimi stotimi kilovati moči, dodaten bencinski motor pa bo zdaj MX-30 obremenil tudi z dodatno maso.

V lanskem letu so v Sloveniji registrirali tri primerke MX-30, enako tudi letos do konca oktobra.

Mazda sicer načrtuje postopno elektrifikacijo svojih avtomobilov. Predstavili bodo tudi povsem električne avtomobile, tudi prek sodelovanja s Toyoto in njihove platforme e-TNGA. Do leta 2030 želi Mazda svoj delež električnih avtomobilov doseči od 25 do 40 odstotkov.