Novo v Sloveniji: Družinski avto za tri otroke #foto

Combo life si osnovno deli s francoskim dvojcem citroen berlingom in peugeot rifterjem. Foto: Gašper Pirman

Oplov najnovejši družinski član combo life je vsestranski mali enoprostorec, ki se bo z nekaterimi največjimi tekmeci (predvsem volkswagen caddy) udaril za čimvečji tržni delež. V segmentu sicer kraljuje Citroën z berlingom, skupaj pa s peugeotom in oplov držijo kar 30-odstotni tržni delež.

Za marsikoga pozabljen in predvsem odpisan avtomobilski razred v Sloveniji deluje dobro, saj na letni ravni prodajo približno štiri tisoč avtomobilov, kar je dovolj za 5,6-odstotni tržni delež. A pri Oplu ne nagovarjajo le družin ali aktivnih uporabnikov, vse več uporabnikov prihaja iz manjših družinskih podjetij. Čeprav je družinskih uporabnikov vsega 25 odstotkov, pa je končni delež potniških različic kar 45 odstotkov, kar le potrjuje tezo, da gre za prilagodljiv avtomobil.

Dizel je kralj

Čeprav je dizelski agregat pod vse večjimi pritiski in se vse več ljudi odloča za nakup bencinsko gnanega avtomobila, pa je segment malih enoprostorcev povsem imun proti zadnjim dogajanjem v avtomobilski industriji. Pri potniški različici combo life se za bencinski agregat odloči vsega 28 odstotkov kupcev, medtem ko je pri tovorni različici ta odstotek še manjši. Za bencinski agregat se odloči le devet odstotkov kupcev.

Posebnosti:



Na voljo sta dve dolžini - krajšja L1 meri 4,4 metra in daljša L2 meri 4,75 metra



Prtljažni prostor ima pri L1 prostornino 579/2.126 litrov, pri L2 850/2.693 litrov.



V notranjosti je 28 odlagalnih mest in predalov s skupno prostornino 186 litrov.



Medosna razdalja pri L1 meri 2,79 metra in pri L2 2,98 metra.



Ob podrtem sovoznikovem sedežu je pri L1 dolžina tovora lahko 2,7 metra in pri L2 kar 3,05 metra.



Serijsko je nameščena klop, ki se podira v razmerju 60:40. Opcijsko so na voljo trije individualni sedeži.



Za velike družine sta na voljo dodatna dva sedeža v prtljažnem prostoru.



Motorna paleta: 1,5-litrski turbo dizelski agregat s 75, 100 in 130 ''konji'' in 1,2-litrski turbo bencinski agregat s 110 in 130 ''konji''. Pri močnejših različicah je na voljo še osemstopenjski samodejni menjalnik.

Družinski enoprostorec stavi na ogromno odlagalnih površin, velik prtljažni prostor in prilagodljivost potniškega dela. Foto: Gašper Pirman

Trije individualni sedeži so na seznamu opcijske opreme, a omogočajo vgradnjo treh otroških sedežev. Foto: Gašper Pirman

Notranjost je zelo podobna tisti iz francoskega dua, torej pregledna in preprosta. Foto: Gašper Pirman

Nov začetek

Pri Oplu je ime combo znano že od leta 1986, a šele zdaj combo life sloni na arhitekturi osebnega vozila, ne več tovornega. To v praksi pomeni boljšo prilagodljivost potniške kabine, prostornost, udobnejšo vožnjo in boljšo založenost s serijsko ter varnostno tehnologijo. Ker Nemci v tem segmentu do zdaj niso pretirano blesteli, si želijo z novo generacijo combo life prebiti med najboljše in pomagati krepiti delež skupine PSA.

Zadaj tudi trije otroški sedeži

Kljub enoprostorskemu stažu ni nujno, da družinsko naravnani avtomobil vase lahko pogoltne tri otroške sedeže. Kot smo lahko videli na lastne oči in o tem priča tudi fotografija, je combo life resnično pravo družinsko vozilo, saj je na zadnjih treh opcijskih individualnih sedežih dovolj prostora, da se zadaj na tri sidrišča isofix pripnejo trije otroški sedeži.

Serijsko so sicer drsna vrata nameščena le na sovoznikovi strani, ob doplačilu pa so lahko nameščena še na drugi strani.

Bogata zgodovina



Combo je svoj pečat v svetu prvič pustil leta 1986 kot kockasti dostavnik z uradnim imenom kadett combo. Kmalu so spoznali potencial dvignjene strehe, kompaktnih mer in prostorne potniške kabine, zato je leta 1995 na ceste zapeljal combo tour. Z velikimi steklenimi površinami in zadnjo klopjo, ki se je lahko podrla, je našel številne simpatije pri družinah in aktivnih uporabnikih. Naslednja generacija je na ceste zapeljala leta 2001 in je vso zamisel uporabnega vozila nadgradila z drsnimi vrati, daljšim medosjem in široko paleto različnih motorjev. Leta 2012, ko je na cesta zapeljala različica D, so kupci prvič lahko izbirali med dvema medosnima razdaljama.

Drsna vrata na sopotnikovi strani so vgrajena serijsko, za tista pri vozniku je potrebno doplačati. Foto: Gašper Pirman

Combo life nosi prepoznavne oblikovne poteze znamke Opel. Foto: Gašper Pirman