Novo v Italiji: Večji izpust avta, višji davek

Zgornji dom italijanskega parlamenta je za leto 2019 potrdil spremembo davčne zakonodaje pri nakupu novih osebnih avtomobilov. Klasična vozila z motorjem na notranje izgorevanje bodo dodatno obdavčili. Novi davek pa bo vendarle veljal le za večja vozila z višjim izpustom CO2 in ne tudi za manjše avtomobile, kakršen je bil sprva predlog iz Rima.

Davek za vozila od 161 gramov CO2/km naprej

Davek 1.100 evrov bodo dodali avtomobilom, ki imajo uradni izpust CO2 od 161 do 175 gramov na kilometer. Vozila z izpustom od 176 do 200 gramov bodo obdavčena z 1.600 evri, pri izpustih od 201 do 250 gramov CO2 na kilometer pa bo davek znaša dva tisoč evrov.

Subvencije za nakup vozil z nizkim izpustom CO2 (električna vozila, priključni hibridi …) bodo lahko znašale do šest tisoč evrov. Izkoristiti jih bo mogoče le za avtomobile, ki stanejo največ 50 tisoč evrov.

Nov zakon, ki ga mora potrditi še spodnji dom parlamenta, bo v veljavo stopil 1. marca 2019.