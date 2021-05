Novo iz Španije: avtomobil, vreden navdušenja?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

To je novi avtomobil Seatove podznamke Cupra in španska športno naravnana različica električnega volkswagna ID.3. Za zdaj brez štirikolesnega pogona, zato pa z močjo elektromotorja do 170 kilovatov (231"konjev").

Foto: Cupra Cupra kot Seatova zmogljivostna (premijska) znamka se je na slovenskem trgu že predstavila s prvim namenskim športnim terencem formentorjem, born pa bo njen prvi električni avtomobil. Ta je sicer dinamična različica električnega volkswagna ID.3, a vsaj navzven (manj pa v notranjosti) se od nemškega brata dokaj opazno razlikuje.

Born bo dolg 4,3 metra in širok 1,8 metra ter bo imel 2,7 metra medosne razdalje. Podatek o masi za zdaj še ni znan, prostornina prtljažnika bo znašala 385 litrov. Čeprav si gene deli z volkswagnom ID.3, je oblikovan precej bolj drzno in dinamično. Velikost gum bo od 18 do 20 palcev, širina pnevmatik pa 215 ali 235 milimetrov.

Foto: Cupra

Tako kot ID.3 bo imel tudi cupra born le en elektromotor, ki bo na voljo s 110 ali 150 kilovati moči. Z izjemo različice z najmanjšo baterijo bo mogoče s posebno funkcijo "e-boost" moč povečati na 170 kilovatov (231 "konjev"). Neto kapacitete baterij bodo 45, 58 in 77 kilovatnih ur (kWh). Po standardu WLTP znaša doseg pri najmanjši bateriji do 340 kilometrov, pri največji pa do 540 kilometrov.

Born je dobil progresivni servo volan, večje zavore, dinamični nadzor podvozja in tudi sicer bolj športno naravnano lego.

Do 100 kilometrov na uro bo lahko avtomobil z omenjeno funkcijo pospešil v 6,6 sekunde. Moč se bo seveda prenašala na zadnji par koles. Poudariti velja, da omenjeni najhitrejši pospešek velja za različico s srednje veliko baterijo 58 kWh in funkcijo e-boost.

Foto: Cupra

Foto: Cupra

Moč polnjenja le do 125 kilovatov, pa še to z največjo baterijo

Sodeč po uradnem opisu avtomobila, bo le različica z največjo baterijo (77 kWh) dobila možnost polnjenja DC do 125 kilovatov. Obe manjši bateriji bosta imeli manjšo moč polnjenja, kar ni ravno v skladu z veljavnimi standardi novih (namensko izdelanih) električnih avtomobilov.

Med dodatki bo na voljo toplotna črpalka, prav tako prikazovalni sistem "head-up" na vetrobransko steklo s funkcijo navidezne resničnosti.

231 "konjev" za dinamični električni avtomobil ni zares skrajno veliko

Cupra se z bornom podaja na področje športno zmogljivejših avtomobilov. To je sicer Seatov električni avtomobil, ki pa mu bodo prek znamke Cupra lahko tudi dvignili ceno. Čeprav ni izraziti športnik, pa ima tesla 3 performance dvakrat toliko moči in tudi dva elektromotorja, polni močneje in se ponaša z zelo nizko porabo. Ta avtomobil je tudi na področju športne elektromobilnosti za zdaj merilo, kar dokazujejo prodajne številke.

Volkswagen je nedavno s konceptom ID X pokazal, da lahko tudi v avtomobil s platforme MEB spravijo dva elektromotorja. Koncept, ki ni namenjen serijski proizvodnji, je imel okrog sto “konjev” več od trenutno najzmogljivejšega borna. Močnejše različice z dvema motorjema so torej v prihodnje mogoče, a nanje bo treba počakati še nekaj let.

Cene avtomobila za zdaj še niso znane. Borna, ki so ga razvili v Barceloni, bodo od septembra naprej izdelovali v nemškem mestu Zwickau.