Novo iz Rolls-Roycea: vrhunsko udobje za četrt milijona evrov

Pri Rolls-Royceu so ghosta izdelali kot svoj vstopni model, ki bi bil cenovno dostopnejši od luksuznega phantoma. V drugi generaciji je ghost devet centimetrov daljši in tri centimetre širši od predhodnika. Avtomobil tako v dolžino meri 5,5 metra.

Foto: Rolls-Royce

Avtomobil nič več ne izhaja z BMW-jeve platforme serije 7 kot ghost prvega generacije, temveč si zasnovo deli z aluminijasto arhitekturo phantoma in cullinana.

Namesto 6,6-litrskega motorjqa ga zdaj poganja prilagojeni 6,75-litrski motor V12 iz cullinana. Ta motor ima moč 420 kilovatov (563 “konjev”) in 850 njutonmetrov navora. Masa praznega ghosta sicer znaša 2.490 kilogramov.

Foto: Rolls-Royce

Foto: Rolls-Royce

Štirikolesni pogon in štirikolesno krmiljenje

Ghost ostaja zvest izročilu Rolls-Roycea. Namenjen je lastnikom, ki se bodo naokrog prevažali s pomočjo lastnega šoferja, občasno pa se bodo tudi sami usedli za volan.

Oblikovno je ghost prečiščen (zdaj zelo kratek sprednji previs, celoten motor in menjalnik sta znotraj medosja), serijsko ima štirikolesno krmiljenje in štirikolesni pogon, zaznamujejo ga tudi laserski žarometi LED in poseben sistem, ki prek kamere nadzira kakovost ceste pred vozilom in prilagaja blaženje. Veliko pozornosti so inženirji namenili tudi zvočni izolaciji avtomobila in v ta namen ima ghost za 100 kilogramov različne protihrupnih materialov.

Skrb za udobje in najboljše materiale ima svojo ceno

Vrata ghosta se zdaj elektronsko odpirajo in zapirajo, v notranjosti pa ne preseneča skrb za izbiro le najboljših materialov in nudenja udobja tudi v tem najcenejšem avtomobilu znamke Rolls-Royce. Cene ghosta brez davkov se bodo začele pri okrog četrt milijona evrih.

Foto: Rolls-Royce

Foto: Rolls-Royce

Foto: Rolls-Royce

Foto: Rolls-Royce

Foto: Rolls-Royce

Foto: Rolls-Royce