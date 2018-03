Novi volkswagen touareg: Bo res "popolna revolucija"?

Danes ob 10.00 svetovna premiera novega VW touarega

Volkswagen touareg bo dobil evolucijo zunanjosti, precej bolj digitalno in tehnološko napredno notranjost ter možnost štirikolesnega krmiljenja. Svetovna premiera danes na Kitajskem.

Novi touareg na poti iz Evrope proti Kitajski. Foto: Volkswagen

Volkswagen je začel prvega touarega izdelovati pred 16 leti. Foto: Volkswagen Volkswagen bo danes v Pekingu razkril novo generacijo touarega. To je njihov vodilni športni terenec, ki pa še posebno mesto na največjem avtomobilskem trgu na svetu. Novi touareg prinaša osvežen oblikovalski slog, ki se bo zgledoval tudi po drznemu arteonu ter iz vidika Volkswagna najbolj digitalizirano notranjost do zdaj.

Premiera v državi, kjer letno kupijo 10 milijonov športnih terencev

Izbira Pekinga za razkritje najbolj pomembne Volkswagnove novosti leta ni naključna. Na Kitajskem so lani prodali 24 milijonov novih osebnih avtomobilov in skoraj polovica med temi so bili športni terenci. Kitajci tako vsako leto kupijo 10 milijonov športnih terencev.

Uradna skica touarega, ki razkriva zelo dinamično in istočasno elegantno zunanjost. Foto: Volkswagen

Štirikolesno krmiljenje in digitalizirana notranjost

Volkswagen je pred današnjim razkritjem pokazal že več fotografij zamaskiranega touarega med vožnjo iz Evrope proti Kitajski. Ključne novosti avtomobile so za zdaj še dobro skrite. Tehnološko bo največja novost možnost štirikolesnega krmiljenja, kar bo izboljšalo vodljivost pri višjih hitrostih oziroma okretnost pri vožnji v urbanih središčih. Izpostaviti gre tudi matrične žaromete LED in svetlobni podpis LED, ki bo del oblikovalsko spremenjenega sprednjega dela.

V notranjosti dva velika zaslona združena v eno enoto

Vodja Volkswagnovega oblikovanja Klaus Bischoff je napovedal močno digitaliziramo notranjost vozila in jo označil za "popolno revolucijo". Kupec bo lahko dobil dva ločena digitalna zaslona, ki bosta po zgledu mercedes-benzov združena v eno enoto. Zaslona bosta velika 12- oziroma 15 palcev, voznik pa bo lahko vsebino na njih nastavljal po lastnih željah.

Motorji uradno še niso znani, pričakujemo pa lahko vrsto šestvaljnikov, pozneje pa tudi priključni hibrid in osemvaljni dizelski motor.

Kaj pa Slovenija?



Novi touareg bo v Evropo prispel v naslednjih mesecih, v Sloveniji pa ga trgovci predvidoma pričakujejo letos junija.



"Novi touareg bo postal naš zastavonoša. To velja predvsem zaradi tehnologije, ki jo bomo pri naši znamki predstavili premierno. Touareg nastopa v specifičnem razredu, ki v Sloveniji ni ravno velik. To je predvsem zasluga zakonodaje, ki dodatno obdavči vozila s prostornino nad 2.500 ccm," napoveduje Marko Škriba, direktor znamke Volkswagen v Sloveniji.

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen