Nova Porsche Panamera: sinonim za športnost, prestiž in udobje

Porsche je v Grand Park Hotelu Rovinj javnosti predstavil novo generacijo kultne športne limuzine, ki s prefinjeno združitvijo dinamičnosti, prestiža in tehnološke inovativnosti postavlja nova merila v svojem razredu. Nova Panamera z obsežno oblikovno in tehnološko prenovo utrjuje svoj položaj na vrhu avtomobilske industrije.

Tehnološki presežki za vrhunsko vozno izkušnjo

Porschejevi inženirji so novo Panamero opremili z najnovejšimi dosežki na področju tehnologije podvozja, ki zagotavljajo izjemen občutek na cesti ne glede na to, ali potujete po mestnih ulicah ali so pred vami daljše avtocestne razdalje. Serijski sistem za aktivno upravljanje podvozja Porsche Active Suspension Management (PASM) skupaj z naprednim zračnim vzmetenjem poskrbi za izjemno ravnovesje med dinamično odzivnostjo in udobjem, medtem ko možnost štirikolesnega krmiljenja še dodatno pripomore k agilnosti in stabilnosti vozila pri velikih hitrostih.

Foto: Porsche Center Ljubljana

Za priključnohibridne modele z oznako E-Hybrid je na voljo inovativni sistem za upravljanje vzmetenja Porsche Active Ride, ki ponuja resnično edinstveno vozniško izkušnjo. Z uporabo napredne hidravlike in aktivnih blažilnikov omogoča vozilu, da natančno uravnava blaženje posameznih koles in tako poskrbi za stalen optimalen položaj karoserije. Rezultat so stabilnost in ravnovesje pri dinamičnem zaviranju, krmiljenju in pospeševanju ter izjemno udobna vožnja po cestnih nepravilnostih. Sistem omogoča tudi prijetno in elegantno vstopanje v vozilo ter izstopanje iz njega, saj se bo karoserija Panamere samodejno privzdignila, ko boste odprli njena vrata.

Moč in učinkovitost: nova doba hibridne zmogljivosti

Porschejeva zavezanost inovacijam in trajnostni vrhunski zmogljivosti se odraža predvsem v izboljšani ponudbi priključnohibridnih modelov nove Panamere. Z večjo močjo, daljšim električnim dosegom in izboljšano učinkovitostjo predstavljajo modeli E-Hybrid vrhunec inženirske odličnosti.

Foto: Porsche Center Ljubljana

Trenutno lahko izbirate med štirimi različnimi pogonskimi sklopi, enim izključno bencinskim in tremi hibridnimi. Razpon zmogljivosti sega od 353 konjskih moči v osnovni različici Panamere pa vse do neverjetnih 680 konjskih moči Panamere Turbo E-Hybrid, ki se ponaša s 3,2-sekundnim skokom z mesta do stotice in 315 kilometri na uro končne hitrosti.

V vse modele Panamera z oznako E-Hybrid je vgrajena visokozmogljiva baterija, ki omogoča, da se boste izključno z električno močjo zapeljali vse do 93 kilometrov daleč (WLTP).

Za več informacij o modelih Porsche Panamera obiščite Sestavite novo Panamero po svojih željah sZa več informacij o modelih Porsche Panamera obiščite www.porsche.si ali se osebno oglasite v Porsche Centru Ljubljana, kjer vam bodo prijazni svetovalci pomagali pri izbiri vašega športnika.

Eleganca in funkcionalnost: dizajn, ki navdušuje

Zunanji dizajn nove Panamere je bil premišljeno in diskretno prenovljen, da še vedno izraža njeno nezamenljivo športno dediščino, hkrati pa ponuja svežo in sodobno estetiko. Dinamične linije, izrazita sprednja maska in elegantno oblikovana okna poudarjajo njen športnolimuzinski značaj, medtem ko notranjost združuje luksuzne materiale z najnovejšimi tehnološkimi inovacijami za intuitivno in udobno vožnjo. Ker je nova Panamera zasnovana za prijetno vozno doživetje vseh njenih potnikov, je v sklopu te filozofije tudi sovozniku na voljo zaslon, ki mu omogoča dostop do podatkov o zmogljivosti, upravljanje infozabavnega sistema in pretakanje videovsebin.

Foto: Porsche Center Ljubljana

Povezljivost in varnost: na čelu digitalne dobe

Nova Panamera postavlja nove standarde tudi na področju digitalizacije in povezljivosti. Z inovativnim in intuitivnim konceptom Porsche Driver Experience omogoča popolno integracijo voznikovega digitalnega sveta z avtomobilom. Upravljanje funkcij vozila je poenostavljeno, precej razširjen pa je nabor digitalnih storitev. Napredne rešitve, kot so prediktivni sistem Porsche InnoDrive, pomočnik za daljinsko parkiranje Remote ParkAssist ali HD matrične LED-luči, ponujajo novo raven udobja in varnosti, ki presega pričakovanja najzahtevnejših voznikov.

Foto: Porsche Center Ljubljana