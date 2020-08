Nova podznamka avtomobilov in trije novi modeli

Podobno kot so Korejci nekoč naredili s podznamko Genesis (za lastna luksuzna vozila), bodo zdaj storili tudi za baterijska vozila. Ioniq je za Hyundai že več let uveljavljeno ime, saj gre za enega izmed razpoložljivih modelov – ta je na voljo tako s hibridnim, priključno hibridnim kot tudi povsem električnim pogonom.

Prihajajo ioniq 5, ioniq 6 in ioniq 7

Ob tej priložnosti je Hyundai napovedal tudi tri nove modele. Prvi med temi bo ioniq 5, to bo kompaktni električni crossover na osnovi koncepta hyundai 45. Tega so lani razkrili na avtomobilskem salonu v Frankfurtu. Na cestah lahko ta prvi namenski električni avtomobil (na novi platformi E-GMP) Hyundaia pričakujemo naslednje leto.

Sledila bosta še ioniq 6 (električna limuzina za leto 2022) in in ioniq 7 – veliki električni športni terenec za leto 2024. In še to: liha števila pri imenu ioniq bodo namenjena športnim terencem in križancem, soda pa limuzinam.